Цветето, което ефективно отблъсква белокрилките от градината

Опитни градинари отдавна са разкрили тайната на растение, което ефективно отблъсква белокрилките. Само няколко храста от него, засадени по краищата на парцела ви, ще държат тези досадни вредители настрана.

Какво цвете задължително трябва да засадите в градината си с борба срещу белокрилките?

Ако някога сте се сблъсквали с белокрилки, знаете точно каква напаст са те за вашата градина. Този малък, но нахален вредител буквално изсмуква живота на растенията, оставяйки ги пожълтели, отслабени и депресирани. Доматите, краставиците и зелето са особено уязвими. Но опитните градинари съветват да не се прибягва до химикали: има един прост и естествен начин да се предпазите: засадете растение, което естествено отблъсква вредителя. Агератумът е идеален избор за целта.

Как да прогоним белокрилките от градината и от цветята у дома

Това вълшебно растение е известно с пухкавите си, „плетени“ топчета от синьо, розово или бяло. Но красотата му не е единствената му привлекателност: агератумът действа и като естествен инсектицид и е особено ефективен срещу белокрилки.

Отглеждането на агератум е много лесно, дори за начинаещи. Семената се засаждат през пролетта, през март-април, в оранжерия или на перваза на прозореца, тъй като растението обича топлината. То изисква обикновена, рохкава почва с малко пясък. По отношение на поливането, растението се радва на влага, но не прекалено.

Стълбата се появяват след 7–14 дни. След като разсадът се укрепи, той може да бъде пресаден в саксии и засаден на открито през май–юни, като внимателно се следи за колебания в ниските температури. Най-добро е слънчево място с лека сянка по време на обедните жеги, с разстояние 20–25 см между растенията.

С този домашен спрей ще забравите за листните въшки и белокрилките по доматите

Агератумът изисква минимални грижи: торете месечно със стандартен комплексен тор и подрязвайте мъртвите клони за по-буйни цветове. За да отблъснете ефективно белокрилките, придържайте се към прост режим: едно растение на три квадратни метра - и насекомите ще избягат.

Агератумът цъфти през целия сезон до есента, радвайки окото с пухкавите си синьо-виолетови топчета и превръщайки градината ви в оазис на красота и спокойствие без вредители.

Инсектицидните свойства на това растение също трябва да се вземат предвид от хората, които влизат в контакт с него. Поради токсичността на сока, бъдете внимателни при работа с агератум, а също така се уверете, че деца и домашни любимци не се опитват да ядат това привлекателно цвете.

Това цвете често се използва и за оформяне на бордюри и градински пътеки. Това се дължи на способността му да расте бързо и красиво, образувайки ярък, привличащ вниманието килим.

Прочетете също: Засадете това растение и ще забравите за листните въшки и белокрилките