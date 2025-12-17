Как да наторите градината с пепелта от камината

Няма нищо по-уютно през зимата от дърва, горящи в огнището ви. Но какво правите с цялата тази пепел, след като огънят угасне? Оказва се, че има редица креативни и екологични приложения за пепелта от камината ви - от почистване на стъкло до подхранване на растения - които не включват изхвърлянето ѝ в кошчето. За да научим най-доброто приложение за пепелта от камината, се консултирахме с експерт по ОВК и експерт по пожарна безопасност. Ето как те препоръчват повторното използване на пепелта от камината ви в дома ви.

Почистване на стъкло на камина

Пепелта, останала в камината ви, е идеална за почистване на саждите, които тя оставя по стъклените врати. „За почистване на стъклото на камината, намокрете кърпа и я потопете в сухата пепел, изтъркайте стъклото с кръгови движения, за да повдигнете саждите с пепелта; след това го избършете с чиста, влажна кърпа“, казва Сунари Ко, експерт по пожарна безопасност в Fire Marshal Training.

Торене на вашите растения

Пепелта е богата на хранителни вещества, които могат да бъдат полезни за градинската почва и саксийните растения. „[Дървесната пепел] е вид естествен тор в градината , който осигурява калий и повишава pH на киселинните почви, когато се поръси леко както на малки, така и на големи площи“, казва Ко.

Поставете тънък слой охладена, пресята пепел върху почвата или около растенията. Само внимавайте да не използвате твърде много, казва експертът по ОВК и пещи Тамер Сайед, „Ако я добавяте към компост , балансирайте я с други биоразградими материали.“ Също така, не забравяйте да горите само необработена дървесина в камината си, ако използвате пепелта в градината, за да избегнете въвеждането на синтетични химикали.

Като освежител за въздух

Пепелта от камината ви действа подобно на содата за хляб, когато става въпрос за абсорбиране на неприятни миризми . За да поддържате дома си свеж, опитайте да поставите малка тенджера, пълна с пепел, в мухлясалите зони на дома си, казва Ко.

Почистващ препарат за повърхности

Пепелта е отличен почистващ препарат за определени повърхности във вашия дом. Когато се комбинира с вода, дървесната пепел действа като леко абразивен почистващ препарат за метални или керамични повърхности. Просто съберете дървесната пепел, отстранете всички големи парчета въглен и постепенно добавяйте вода, докато се превърне в паста, казва Сайед. Втрийте пастата върху повърхността на предмета, който почиствате, след което изплакнете с вода.

Гасете лагерните огньове

Макар че може да изглежда нелогично, дървесната пепел е отличен и безопасен начин за гасене на лагерни огньове, тъй като тя прекъсва притока на кислород и задушава жаравата. „За гасене на пожари, поръсете обилно пепел директно върху жаравата или въглените, за да задушите огъня“, казва Ко.

Подобрете сцеплението на заледената си алея

Когато зимните дъждове, кишата и снегът замръзнат и алеята или пътеките ви са покрити с хлъзгав лед, опитайте да поръсите пепелта от камината върху засегнатата зона. Ко казва, че това ще подобри сцеплението с леда, така че да можете да ходите и шофирате по него по-безопасно

Почистете грила си

Тъй като пепелта има леко абразивни свойства, тя е идеална естествена алтернатива за почистване на метални инструменти за открито или решетки на скари . „За почистване на метал на открито, направете паста с пепел и вода и внимателно изтъркайте инструментите или решетките на скарата, преди да ги изплакнете“, казва Ко.