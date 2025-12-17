Войната в Украйна:

Как да наторите градината с пепелта от камината

17 декември 2025, 10:09 часа 0 коментара
Как да наторите градината с пепелта от камината

Съдържание:

Няма нищо по-уютно през зимата от дърва, горящи в огнището ви. Но какво правите с цялата тази пепел, след като огънят угасне? Оказва се, че има редица креативни и екологични приложения за пепелта от камината ви - от почистване на стъкло до подхранване на растения - които не включват изхвърлянето ѝ в кошчето. За да научим най-доброто приложение за пепелта от камината, се консултирахме с експерт по ОВК и експерт по пожарна безопасност. Ето как те препоръчват повторното използване на пепелта от камината ви в дома ви.

Как пепелта помага за двойна реколта от картофи?

Почистване на стъкло на камина

Пепелта, останала в камината ви, е идеална за почистване на саждите, които тя оставя по стъклените врати. „За почистване на стъклото на камината, намокрете кърпа и я потопете в сухата пепел, изтъркайте стъклото с кръгови движения, за да повдигнете саждите с пепелта; след това го избършете с чиста, влажна кърпа“, казва Сунари Ко, експерт по пожарна безопасност в Fire Marshal Training.

Торене на вашите растения

Още: Защо торенето на овошки с дървесна пепел си е направо задължително през лятото?

Пепелта е богата на хранителни вещества, които могат да бъдат полезни за градинската почва и саксийните растения. „[Дървесната пепел] е вид естествен тор в градината , който осигурява калий и повишава pH на киселинните почви, когато се поръси леко както на малки, така и на големи площи“, казва Ко.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Поставете тънък слой охладена, пресята пепел върху почвата или около растенията. Само внимавайте да не използвате твърде много, казва експертът по ОВК и пещи Тамер Сайед, „Ако я добавяте към компост , балансирайте я с други биоразградими материали.“ Също така, не забравяйте да горите само необработена дървесина в камината си, ако използвате пепелта в градината, за да избегнете въвеждането на синтетични химикали.

Като освежител за въздух

Пепелта от камината ви действа подобно на содата за хляб, когато става въпрос за абсорбиране на неприятни миризми . За да поддържате дома си свеж, опитайте да поставите малка тенджера, пълна с пепел, в мухлясалите зони на дома си, казва Ко.

Още: Опасен тор: Кои растения не трябва да се торят с пепел

Почистващ препарат за повърхности

Пепелта е отличен почистващ препарат за определени повърхности във вашия дом. Когато се комбинира с вода, дървесната пепел действа като леко абразивен почистващ препарат за метални или керамични повърхности. Просто съберете дървесната пепел, отстранете всички големи парчета въглен и постепенно добавяйте вода, докато се превърне в паста, казва Сайед. Втрийте пастата върху повърхността на предмета, който почиствате, след което изплакнете с вода.

Гасете лагерните огньове

Макар че може да изглежда нелогично, дървесната пепел е отличен и безопасен начин за гасене на лагерни огньове, тъй като тя прекъсва притока на кислород и задушава жаравата. „За гасене на пожари, поръсете обилно пепел директно върху жаравата или въглените, за да задушите огъня“, казва Ко.

Още: Торене с дървесна пепел - грешки, които да избягвате

Подобрете сцеплението на заледената си алея

Когато зимните дъждове, кишата и снегът замръзнат и алеята или пътеките ви са покрити с хлъзгав лед, опитайте да поръсите пепелта от камината върху засегнатата зона. Ко казва, че това ще подобри сцеплението с леда, така че да можете да ходите и шофирате по него по-безопасно

Още: Как правилно да торите растенията с пепел - дори опитните градинари не знаят това

Почистете грила си

Тъй като пепелта има леко абразивни свойства, тя е идеална естествена алтернатива за почистване на метални инструменти за открито или решетки на скари . „За почистване на метал на открито, направете паста с пепел и вода и внимателно изтъркайте инструментите или решетките на скарата, преди да ги изплакнете“, казва Ко.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
пепел торене градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес