Как да отгледате тиква в задния си двор

Никой есенен сезон не е завършен без посещение на тиквената леха. Тази година помислете да си вземете тиквената леха у дома, като засадите тези кратуни от семена в задния си двор. С малко упорит труд и търпение ще имате домашно отгледани тикви

Кога е най-доброто време да берем тиква от лозата

Кога да засаждаме тикви

Засадете тикви, когато почвата достигне 18 градуса по Целзий през деня и над 13 градуса по Целзий през нощта, за да избегнете риска от замръзване . В повечето региони това означава засаждане в края на пролетта или началото на лятото (обикновено от края на май до началото на юни), казва Шели Дийтън, експерт по градинарство и фермер в EarthSpoke Farms.

Как да засадите тикви

Намерете идеалното място за засаждане. Тиквите трябва да се отглеждат на слънчево място с рохкава, добре дренирана почва, обогатена с богат на азот компост , казва Дийтън. Уверете се, че избраната от вас зона има достатъчно място, тъй като тиквите изискват много пространство, за да растат. След като намерите идеалното място, следвайте тези стъпки за засаждане.

Подготовка на почвата: Уверете се, че почвата има достатъчно азот и фосфор за здрава листа и плодове. Дийтън казва, че EarthSpoke Farms подхранват лехите си с пера и рибено костно брашно за правилния баланс на хранителните вещества.

Засадете на редове: Засадете тиквите си на редове, като всяко семе е на разстояние поне 90 до 120 см едно от друго. „Важно е да им дадете достатъчно място, защото тиквените лози могат да се разпрострат на 6 метра или повече от мястото, където са засадени“, казва Дийтън. Поставете три или четири семена на около 2,5 см дълбочина във всяка купчина. Покрийте с пръст и полейте добре.

Премахнете по-малките растения: След като разсадът поникне, проредете тиквите до най-силните едно или две растения.

Как да се грижим за тикви

Следвайте тези изисквания за грижа, за да сте сигурни, че тиквите ви ще растат здрави и силни.

Поливане

Тиквите растат най-добре с обилно поливане веднъж или два пъти седмично, казва Дийтън. Това ще поддържа почвата влажна, но не и подгизнала, и ще насърчи доброто развитие на корените.

Слънчева светлина

Тиквите обичат пълно слънце, като виреят при поне шест до осем часа пряка слънчева светлина дневно.

Почва

Тиквите предпочитат добре дренирана почва, богата на органични вещества. Провеждането на почвен тест преди засаждане ще ви покаже от какви хранителни вещества се нуждае почвата ви за оптимален растеж на растенията.

Тор

Тиквите са много по-хранителни. Приложете азотен тор, когато растенията са високи около 30 см. „След това преминете към тор с повече фосфор и калий, след като лозите започнат да се развиват, за да се съсредоточат върху цъфтежа и плододаването“, съветва Дийтън.