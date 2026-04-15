Как да отглеждате евкалиптови растения за красиви, ароматни листа

Този ароматен многогодишен храст е лесно стайно растение или растение в контейнер със сини листа и бели цветове.

Евкалиптът може да се отглежда като дърво, тъй като е зимоустойчив, но е необходимо да се презимува на закрито в райони със замръзване.

Осигурете поне шест часа слънце на ден и достатъчно суха почва с добър дренаж.

Евкалиптът ( Eucalyptus spp.) е универсално растение в дома и градината. Лесно е за отглеждане от начинаещи в отглеждането на стайни растения, а градинарите обожават аромата, който внася в дома. Евкалиптът е поразителен акцент в пейзажи с красива зеленина и цветна кора. Евкалиптовите растения са лесни за отглеждане в контейнери, поддържане като храст или оставяне да узреят в дърво. Някои сортове могат да се отглеждат на закрито като стайно растение в продължение на няколко години, докато надраснат пространството. Засаждайте го през пролетта, след като е отминала всякаква опасност от замръзване. Евкалиптът е бързорастящо растение , което може да порасне от 1,8 до 2,4 метра за един сезон, въпреки че е склонно да остане по-малко в по-хладен климат. Често се формира като стандартно растение.

Ароматната листа на евкалипта приема две различни форми: млада и възрастна. Младите листа с форма на сребърна монета на сребърното доларово дърво дават на E. cinerea общоприетото му име. Тази поразителна синя листа се използва широко в аранжировки от пресни и сухи цветя. Възрастните листа са удължени и тесни, но всички видове са известни с острия, лечебен аромат, който идва от маслата в листата им. През пролетта по зрелите дървета се появяват малки бели цветове. Растенията могат да се подрязват, за да се поддържа младата листа и по-компактен навик. Когато решавате къде да засадите евкалипт, имайте предвид, че кората и листата са токсични за хората, а етеричните масла могат да бъдат токсични и за кучета, котки и коне също

Грижа за евкалипт

На места, където е зимоустойчив, евкалиптът обикновено се отглежда като ландшафтно дърво или се подрязва, за да се поддържа храстовидна форма, за да се използва като ветрозащитна преграда или в смесени бордюри. В по-студените райони евкалиптът трябва да презимува на закрито или да се отглежда като едногодишен храст от разсад, засаден през пролетта.

Светлина

Евкалиптът расте на пълно слънце , изисквайки поне шест часа пряка слънчева светлина на ден. Засадете го на проветриво, слънчево място, защитено от вятъра. На закрито, поставете евкалипта на прозорец с южно изложение или под лампи за отглеждане, за да получава от шест до десет часа светлина на ден.

Почва

Евкалиптът вирее добре в сухи до средно сухи почви с добър дренаж. Смесете малко компост или горен слой почва в бедни, песъчливи почви. Тежките глинести почви трябва да се обогатят с едър пясък. Стайните растения могат да се засаждат в добре дренирана почвена смес, която съдържа едър пясък или перлит. При засаждане не се опитвайте да разхлабите или разкъсате корените, които са много чувствителни към нарушаване. Мулчирайте около основата след засаждане, за да помогнете за задържане на влагата.

Вода

Евкалиптът има ниски до умерени нужди от вода. Младите растения и контейнерните растения обаче се нуждаят от редовно поливане, за да подпомогнат растежа и да образуват корени. Поливайте обилно, за да насърчите дълбокото вкореняване. След като се установят, растенията са устойчиви на суша. За стайни контейнерни растения поливайте, когато горният слой почва е сух.

Температура и влажност

Евкалиптът, произхождащ от сух климат, има ниски изисквания за влажност. Въпреки че храстите са вечнозелени , студоустойчивите видове като сребърното доларово дърво и ябълковата гума ( E. gunnii ) изискват ниски температури през зимата, за да поддържат жизнеността си, което може да затрудни постоянното им отглеждане на закрито. Като стайни растения, те се нуждаят от температури между 18 и 24 градуса по Целзий.