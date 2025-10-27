Как да отглеждате краставици на закрито през цялата година?

Дори през ноември можете да имате свои собствени хрупкави краставици, които сте отгледали на перваза на прозореца си. Повечето от нас свързват краставиците с лятна градина. Но опитните градинари знаят, че тези зеленчуци могат да се отгеждат дори в апартамент, например на перваза на прозореца, лоджия или под лампи. Опитният градинар Марта Стюарт споделя как с правилната грижа за краставиците те ще дават плодове през цялата година.

Как да отглеждаме краставици на закрито целогодишно?

Основното е да изберете правилния сорт и да създадете комфортен микроклимат. Не всички сортове са еднакво подходящи за домашно отглеждане. Някои сортове са твърде високи или изискват опрашване от насекоми. За апартамент е по-добре да изберете компактни, самоопрашващи се (партенокарпични) сортове. Късоплодните сортове са по-подходящи за отглеждане на закрито пространство.

3 сорта краставици, които не са подходящи за зимнина

Отглеждането на краставици на закрито не е по-трудно от отглеждането на саксия с фикус, ако знаете основните стъпки. Изберете правилната саксия. Тя трябва да е с дълбочина поне 30 см, с добри дренажни отвори. Колкото по-голям е контейнерът, толкова по-обилна ще бъде реколтата.

Подгответе почвата. Краставиците обичат питателна, но пропусклива почва. Изберете лек субстрат за зеленчуци или универсална торфена смес.

Брашнеста мана по краставиците: Eстествени спрейове, които действат още при първите симптоми

Засаждане. Семената се заравят на дълбочина от 1,5 - 2 см във влажна почва. Преди появата на разсад, покрийте с фолио или стъкло, за да създадете „парников ефект“. Веднага щом се появят кълнове, отстранете капака и го поставете контейнера по-близо до светлина.

Поддържайте влажността на почвата. Поливайте редовно, но без да допускате преовлажняване на почвата. В идеалния случай поливане трябва да се извърши, когато горният слой на почвата е малко изсъхнал, но долният е все още влажен.

Поставете саксията близо до южен или източен прозорец. Ако няма достатъчно слънчева светлина, използвайте лампи за отглеждане на цветя. Те трябва да са включени по 12–14 часа на ден. Оптималната температура за отглеждане на краставици на закрито е +23-28 градуса по Целзий през деня и +18-20 градуса през нощта. Когато температурата надвиши +30 градуса, листата ще започнат да увяхват, а завръзите да капят.

След появата на цветовете, растението се нуждае от повече енергия. В началото на растежа използвайте балансиран тор, най-подходящата комбинация е азот, фосфор, калий в равни съотношения. Когато се появят пъпки, преминете към смес с по-високо съдържание на фосфор и калий, за да стимулирате плододаването. Не прекалявайте с азота, ще образува много листа, но малко краставици.

Дори стайните краставици се разтягат нагоре. Използвайте опора или мрежа, за да предотвратите счупването. Откъснете краставиците, когато достигнат дължина 6–8 см, докато са все още твърди и наситенозелени.

Как да възстановим плодородието на почвата след отглеждане на краставици?