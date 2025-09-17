3 сорта краставици, които не са подходящи за зимнина

Не всички краставици, които са вкусни в салатите, са подходящи за приготвяне на зимнина. Някои сортове могат да направят саламурата мътна и да придадат на ястията кисел вкус, а вместо очакваната хрупкавост, домакините ще получат туршия с меки и безвкусни краставички. Ето кои сортове не са подходящи за мариноване.

Какви сортове краставици не са подходящи за консервиране?

"Китайско чудо". Този сорт расте до 50 см и един плод лесно може да се превърне в основа за семейна салата. Но не е подходящ за консервиране: по време на мариноването краставиците бързо омекват, а саламурата става мътна след няколко дни. Най-добре се консумират пресни, като се добавят към салати и леки закуски.

"Финикс". Устойчив на болести и метеорологични условия, този сорт дава плодове дълго време. Въпреки това, Феникс губи своята хрупкавост, когато се консервира. Затова е по-добре да се използва пресен, отколкото да се маринова.

"Скукуза". Сортът покълва бързо и дава изобилна реколта. След консервиране обаче краставиците стават гъбести и отпуснати. Въпреки това, този сорт е чудесен за пресни салати.

Какви други краставици не са подходящи за консервиране?

Оранжерийни краставици, торени с прекомерни количества торове, също не са подходящи за консервиране. Те натрупват химикали, които влияят на вкуса.

Прераснали или меки плодове, дори ако сортът е подходящ за мариноване, е по-добре да не се консервират.

Повредените, гнили или горчиви краставици трябва или да се приготвят за прясна консумация, или напълно да се изхвърлят. Правилният избор на сорт и качествени плодове е ключът към вкусните и хрупкави туршии.

Какво още трябва да знаете за консервирането на краставици?

Когато консервирате краставиците, независимо от метода, те трябва да се накиснат в студена вода за 2-3 часа. Това е практична стъпка. По време на мариноването или ферментацията, саламурата или маринатата ще изтеглят водата от зеленчуците. За да увеличите максимално количеството течност в краставиците, трябва да ги оставите да поемат водата. Това е една от основните тайни на успеха – краставиците ще бъдат хрупкави. Преди накисване се препоръчва да отрежете двата края на краставиците – това ще ускори процеса на абсорбиране на вода. Колкото по-студена е водата, толкова по-сочни и хрупкави ще бъдат туршиите. Можете дори да добавите кубчета лед във водата.

Използването на подправки прави туршията по-хрупкава и вкусна: сол, листа от хрян (те също допринасят за хрупкавостта на краставиците), чадърчета копър, чесън, пресни шушулки люти чушки, листа от череша и касис. Може да се добави каквото расте в градината по това време на годината. По желание можете да добавите магданоз или листа от чубрица (да не се бърка с мащерка), семена от кориандър и дафинови листа.

