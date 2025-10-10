Как да възстановим плодородието на почвата след отглеждане на краставици?

Краставиците се считат за едни от най-ненаситните на хранителни вещества зеленчуци. Те интензивно извличат хранителните вещества от почвата, особено от горните слоеве, където се намират повечето корени. Освен че консумират големи количества хранителни вещества, краставиците произвеждат отпадъчни продукти, които се натрупват в почвата с течение на времето и могат да забавят растежа на културите, засадени след тях.

В резултат на това почвата след отглеждане на краставици се изчерпва, подкиселява и насища с токсини, което изисква възстановяване на плодородието преди последващи засаждания.

Възстановяване на плодородието на почвата след отглеждане на краставици

Корените на краставицата са сравнително къси и разположени по-близо до повърхността, така че горният слой на почвата се изчерпва най-бързо. В същото време, отпадъчните продукти на растението променят химичния състав на почвата, което я прави по-малко благоприятна за растежа на други зеленчуци. Ако не се вземат мерки за подобряване на здравето на лехата, новите култури през следващия сезон ще бъдат по-слаби, добивът ще намалее и растенията могат да станат по-податливи на болести.

Има два основни и допълващи се метода за възстановяване на почвеното плодородие след отглеждане на краставици.

Първо: добавете органични торове. Компостът или угнилият оборски тор са отлични хранителни вещества за почвата, обогатявайки я с микроелементи, подобрявайки структурата ѝ и активирайки полезната микрофлора. Препоръчително е да се прилагат 3–4 кг компост или оборски тор на квадратен метър леха с краставици. Такива органични материали не само попълват изчерпаните хранителни вещества, но и възстановяват аерацията и водопропускливостта на почвата.

Вторият метод е засаждането на култури за зелено торене. Тези растения обогатяват почвата с органична материя, фиксират азот, разрохкват почвата и потискат растежа на плевелите. Препоръчителните култури за зелено торене след краставици включват синап, елда, грах, фий, рапица, маслодайна репичка и фацелия. Тези култури бързо изграждат зелена маса и коренови системи, възстановявайки почвеното плодородие и подобрявайки биологичните ѝ свойства. Културите за зелено торене най-често се косят преди цъфтежа и се внасят в почвата, което повишава нивата на хумус и хранителни вещества.

Ако почвата е станала киселинна, което често се случва след отглеждане на краставици поради киселинните съединения, които отделят, е необходимо да се регулира нейното pH. Дървесната пепел е отлична за тази цел. Тя се прилага обилно върху лехите в количество от 0,7–1 кг на квадратен метър, след което почвата се прекопава старателно. Пепелта намалява киселинността, обогатява почвата с калий, калций и други микроелементи, полезни за растенията, и създава по-алкална среда, благоприятна за повечето зеленчукови култури.

