Как да отглеждате люти чушки на закрито

С тежко сърце сте приготвили градината си за сезона. Последните ви продукти са замразени и консервирани за по-късно, но вече ви липсват ярките зелени листа. Но макар пролетта да е далеч, можете да симулирате малко лято, като отглеждате люти чушки (Capsiscum annum) на закрито. Ключът към успеха тук се крие в избора на подходящ сорт и осигуряването на достатъчно светлина и топлина за растенията.

Чушките с по-компактни навици на растеж са най-подходящи за отглеждане на закрито в контейнери, а има и няколко люти чушки, които се справят добре с отглеждането по този начин.

Ако имате достатъчно силна зимна светлина там, където живеете, или имате лампа за отглеждане под ръка, няколко компактни растения тайландски люти чушки, халапеньо или кайенски пипер могат да ви осигурят домашно отгледана пикантност, когато навън е твърде студено. Ако искате да разнообразите колекцията си от чушки отвъд лютите сортове, чушките и мини сладките чушки също растат добре в саксии и могат да виреят с подобни грижи като по-лютите си братовчеди.

Вероятно ще ви е трудно да намерите установени растения в разсадник през есента или зимата, така че отглеждането на чушки от семена ще бъде най-евтиният и безпроблемен вариант.

Как да засадите успешно чушки на закрито

За тези от вас, които държат пакетчета със семена, съберете чисти контейнери за засаждане и безпочвена смес за разсад. Ако засаждате в саксии Solo или празни контейнери за храна , използвани в други употребявани контейнери , направете няколко дупки в дъното им за дренаж. Напълнете контейнерите със сместа за покълване и засадете семената на дълбочина 6 мм. Не забравяйте да засадите повече семена, отколкото очаквате да запазите, за да имате по-голям шанс да получите здрави екземпляри. Поставете контейнерите върху нагревателна постелка близо до прозорец с южно изложение или под лампа за отглеждане и ги полейте обилно. Също така, покрийте ги с пластмаса, за да увеличите покълването на семената и да задържите влагата. Разредете разсада на разстояние от 5 до 7,5 см един от друг, след като се развият истинските листа.

За растения, отглеждани в разсадник, уверете се, че новата почва не е престоявала в студен гараж непосредствено преди пресаждането, тъй като засаждането на чушки в студена почва може да забави растежа им за постоянно. Засадете ги в саксии с височина 20 см или по-висока и ги поставете върху нагревателна постелка под лампа за отглеждане или на прозорец с южно изложение.

Независимо дали сте ги отгледали от семена или сте ги купили от разсадник, чушките се нуждаят от шест до осем часа пряка слънчева светлина на ден, за да бъдат продуктивни. Ако не можете да изпълните това условие на закрито, използвайте лампа за отглеждане, за да осигурите на чушките си светлината, от която се нуждаят, за да виреят. Тропическите растения, чушките също искат да останат на топло; стремете се да поддържате температурата на почвата около 21 градуса по Целзий за най-добри резултати.

Поливайте новите си растения обилно, но оставете почвата да изсъхне напълно между поливанията. Редовните дози тор с продължително освобождаване (следвайте инструкциите на продукта), започвайки от разсаждането, ще дадат на вашите чушки тласъка, от който се нуждаят, за да дадат красиви плодове.