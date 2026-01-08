Как да отглеждате зелен лук на закрито

Зеленият лук е един от най-лесните и най-ползотворни зеленчуци за отглеждане на закрито. Той изисква много малко място и расте бързо, дори от кухненски отпадъци. Тези растения могат да се берат многократно , така че са идеални за по-студените месеци, когато градинарството на открито често е предизвикателство.

Разновидности

Зеленият лук често се продава като зелен лук или лук на връзки, но всички те са Allium fistulosum - вид лук, който не образува луковица или образува само много малка.

Когато избирате семена или комплекти за отглеждане на закрито, Матър препоръчва да експериментирате с различни сортове. „Опитайте различни видове – някои зелени лукчета не са зелени, а червени или лилави“, казва тя. „Японските сортове са прекрасни и с дълги стъбла.“ Сортовете с по-добра топлоустойчивост са склонни да се представят добре на закрито.

Засаждане

Зеленият лук може да се отглежда от семена, от комплекти (малки неузрели луковици) или чрез повторно отглеждане на вкоренените краища на закупени от магазина зелени лукчета.

Ако засаждате от семена, Матър съветва да се сеят семена на повърхността на почвата и леко да се покрият. „Семената трябва да са само на 0,6 см в почвата, най-много на 0,5 см“, казва тя. Поддържайте почвата постоянно влажна с леко пулверизиране, докато корените се установят, след което поливайте нормално.

Покълването на зеления лук може да отнеме време. „Може да отнеме от 1 до 2 седмици, преди да поникне, така че хората трябва да бъдат търпеливи“, казва Матър. Докато чакате, не забравяйте да поддържате почвата равномерно влажна – не подгизнала – и добре осветена.

За най-добро покълване температурата на почвата е от значение – в идеалния случай тя трябва да бъде около 24 градуса по Целзий. Термопостелки или топли домакински повърхности могат да помогнат, въпреки че Matter препоръчва измерване на температурите и използване на бариера, ако е необходимо.

Ако засаждате луковици или вкоренени краища, поставете ги с кореновата страна надолу, на около 2,5 см дълбочина в почвата. „Любимият ми начин да ги отглеждам е да взема белите краища на луковиците с все още прикрепени корени от закупения от магазина зелен лук и да ги засадя по същия начин“, казва Марси Лаутанен-Рейли, собственик на Backyard Patch Herbs.

Инструкции за грижа

Светлината е най-важният фактор за успех на закрито; зеленият лук се нуждае от ярки условия, за да развие силни, ароматни издънки. „Осигурете им достатъчно светлина или с прозорец с южно или западно изложение, или с лампа за отглеждане“, казва Матер. Лаутанен-Роли препоръчва от 6 до 8 часа ярка светлина на ден.

Ако растенията станат издължени или бледи, това може да е знак, че се нуждаят от повече светлина. Лаутанен-Рали препоръчва да се следи за предупредителни знаци като високи, тънки издънки, пожълтели листа или меки основи.