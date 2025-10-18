Как да подготвим розмарина за презимуване

Разберете как да презимувате розмарин и да го отглеждате на закрито, за да поддържате растежа на тази прекрасна билка през цялата година!

За да преместите успешно розмарина си на закрито, са необходими няколко условия, за да презимува успешно. Едно нещо, което не можете да направите, е да го преместите в къщата без преход, тъй като вътрешната среда е твърде суха и топла. Вместо това, розмаринът се нуждае от време, за да се аклиматизира към вътрешна среда, или ще хвърли игличките си, преди да се усетите.

Най-лесният трик за размножаване на на лавандула, розмарин и безсмъртниче

Тъй като розмаринът е много чувствителен към замръзване, той трябва да бъде достатъчно защитен през зимата. Има и някои други мерки за грижа, които трябва да се спазват през зимата. Например, спрете торенето на растението преди презимуване. Също така, поливайте розмарина си от време на време, за да избегнете стрес от суша. Въпреки това, вечнозелената билка има ниски нужди от вода дори по време на вегетационния период, така че бъдете внимателни с поливането. Избягвайте преовлажняване и прекомерно влажна почва, тъй като розмаринът е много чувствителен към това и бързо развива кореново гниене.

Още: Тънкости при засаждане на розмарин и лавандула заедно

Има разлика между зимуването на розмарин в леха или в саксия. Ето кратко ръководство стъпка по стъпка за зимуване на розмарин както в саксии, така и в лехи.

Как да презимуваме розмарин в градинска леха:

Покрийте почвата, както и растението, с клони. Може да поставите малка метална рамка и да я покриете с клони, за да предпазите розмарина от сняг.

Покритието от дървесина от храсти трябва да е достатъчно дебело, за да осигурява защита, като същевременно позволява циркулация на въздуха.

Още: Отглеждане на розмарин у дома: Какво трябва да знаете за него

Вместо клони, можете да покриете земята с листа или да използвате постелки или вълна, които пропускат въздух и светлина.

Идеално място през зимата: слънчево място, защитено до стена на къща.

Как да подрязвате розмарин за безкрайна реколта

Забележка: Розмаринът може да бъде убит от комбинацията от постоянно замръзнала земя и ярки и слънчеви зимни дни. При тези условия водата се изпарява от вечнозеленото растение и то не е в състояние да извлича повече вода от замръзналата почва. Това може да доведе до изсъхване и смърт през зимата.

Съвет: не берете розмарин през зимата. През лятото можете да се запасите с розмарин, за да се подготвите за студените месеци.

Още: Защо трябва да сварите розмарин веднага у дома?

Зимуване на розмарин в саксии

Розмаринът в саксия преживява най-добре зимата на светло и хладно място при температура от 4 до 12°C. Подходящи места за презимуване на розмарин на закрито могат да бъдат светло и проветриво стълбище, оранжерия или светъл гараж или изба. След като намерите подходящо място, просто оставете растението розмарин там през зимата. Той не обича промени в светлината или температурата. Можете също така да презимувате големи саксии с розмарин на открито, стига да изолирате саксията с фолио или плат, които предпазват почвата от замръзване. След това изберете защитено, но слънчево място за растението, като например балкон или до стена.