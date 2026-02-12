Как да подрежете чемшира през февруари

Докато някои хора се наслаждават на дивия, неопитомен вид на храсти и живи плетове, много градинари предпочитат да ги поддържат спретнато подрязани. Редовното подрязване е важно, но ако отглеждате вечнозелени растения за листа, които можете да оформите, трябва да обърнете внимание и на времето. Подрязването в неподходящ момент може да остави растенията ви нездравословни, редки и трудни за възстановяване. За по-здрава листа, която можете да оформите в официални живи плетове, заоблени могили и елегантни топиари, чемширите (Buxus spp.) са вечнозелени храсти, които е най-добре да се подрязват през февруари.

4 естествени начина да се справите с чемшировия молец и да спасите храстите

Често срещани грешки в градинарството, като например объркване на чемшири и джел, могат да спънат растенията ви. Въпреки че могат да споделят сходни характеристики, оптималното време за резитба не съвпада. Много растения трябва да се подрязват през есента, но чемширите не са сред тях. Вместо това, те реагират най-добре на резитба, когато са в латентно състояние, особено в края на зимата и началото на пролетта, преди да започнат да пъпкуват. Това прави февруари идеално време за сериозно подрязване на чемширите, дори ако сте ги пренебрегвали от години.

Открийте как да отглеждате и подрязвате чемшири за оформяне

Още: Как да предпазите чемширите

Чемширите са популярни вечнозелени храсти, които са идеални за оформяне на растения , а с над 150 сорта в рода, има растение за всяка цел. Те се предлагат в различна височина, така че независимо дали търсите официални правоъгълни живи плетове, ниски засаждания или кълбовидни могили, лесно можете да намерите разнообразие, което да отговаря на вашия дизайн. Можете също така да избирате от широка гама от цветове, включително сортове с ярко жълта или златиста листа, бели листа и пъстри разновидности.

Спасете чемшира без химия: 3-те най-добри домашни средства срещу вредители

Въпреки че вече отговорихме на въпроса дали трябва да подрязвате чемшир през есента или да чакате до пролетта , има още малко. След като засадите чемшири, може да отнеме няколко години, за да се установят, така че им дайте поне един пълен сезон, преди да започнете с постоянна резитба. Важно е също да сте наясно, че резитбата е една от двете основни техники за поддържане на чемшири, а другата е стригането. Резитбата е това, върху което искате да се съсредоточите през февруари, за да разредите короната. Това позволява на светлината и въздуха да навлязат в центъра на растението, което насърчава гъстия растеж, който го прави идеално за оформяне.

Още: Инвазивни вредители по вашия чемшир, които могат да скапят градината ви

Подрязването, от друга страна, се извършва, за да се премахнат външните листа, което е ключово за предотвратяване на болести. Въпреки че това може да се направи по време на годишната резитба през февруари, можете дори да изчакате, докато пъпките започнат да показват зеленина. След това, навременното подрязване ще насърчи нов растеж, за да направи чемширите ви още по-плътни.