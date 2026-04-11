Как да подрязваме храстовидни рози

Идентифицирайте мъртвите пръчки на розите, които са кафяви или сиви (живите пръчки са зелени) и ги отрежете до основата на растението.

Премахнете слабия растеж или неравните остатъци, като например останки от цветен грозд. Често те ще изглеждат като тънки като молив клонки.

Премахнете клоните, които се кръстосват, например такива, които се пресичат във вътрешността на храста или буквално се трият един в друг. Премахнете счупените или скъсани пръчки.

Отрежете пръчките до желаната височина, в зависимост от местоположението на растението в ландшафта и размера му в зряла възраст. Когато режете останалите пръчки, направете разрез на около 1/4 до 1/2 инча над пъпката, обърната навън, за да насърчите новите стъбла, произхождащи от тази пъпка, да растат навън. Правете разрези под ъгъл от 45 градуса спрямо пъпката.

Когато сте готови, изхвърлете клоните и листата и почистете и стерилизирайте ножиците си, като ги избършете с изопропилов алкохол.

Обърнете внимание, че любителите на розите, които отглеждат рози за изложби – като например хибридните чайни – могат да подрязват розовите си храсти до 45 до 60 см височина, което води до по-малко, но по-големи цветове на по-дълги стъбла. Градинарите, които се интересуват от отглеждане на много, макар и малко по-малки, цветя, не е необходимо да подрязват толкова ниско.

Как да подрязваме катерещи рози

Идентифицирайте главните и страничните пръчки. Главната пръчка расте от основата на растението и никога не трябва да се реже. Страничните пръчки растат от главната пръчка и носят цветовете.

С всяка основна тръстика отрежете страничната тръстика на разстояние от 30 до 60 сантиметра от основната тръстика, като започнете от основата на растението и работите нагоре.

Ако има празнина и се нуждаете от повече основни бастуни, можете да трансформирате странична в основна.

Определете страничния клон, който искате да бъде основен – той трябва да е енергичен и никога преди да не е бил рязан. Третирайте го като основен и го завържете към конструкцията, беседка или ограда, хоризонтално или под ъгъл от 45 градуса.

В крайна сметка страничното издънка ще расте като основна тръстика и ще създаде нови странични издънки с нови цветове.

Как да подрязвате храстовидни или ландшафтни рози

През пролетта, когато по пръчките започнат да се образуват нови издънки, подрежете храста до около една трета от желаната височина. Това може да се направи с ножица, дори електрическа, ако имате много храсти.

Огледайте храста и отрежете с ножица за подрязване мъртвите или повредени пръчки.

На всеки две или три години отстранявайте около една трета от старите издънки, за да подмладите растенията.