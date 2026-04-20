Как да предотвратите гъбички по доматите

Черните петна по листата на доматите обикновено са причинени от гъбични заболявания като септориоза или ранна мана, които виреят в топло и влажно време и могат да намалят добивите или да убият растенията, ако не се лекуват.

Третирайте инфекциите рано, като премахвате заразените листа, използвате спрей със сода бикарбонат или прилагате фунгициди на медна основа или широкоспектърни фунгициди , като винаги следвате указанията на етикета.

Предотвратете бъдещи огнища чрез сеитбооборот на културите, добро разстояние между растенията, мулчиране, поливане в основата, контролиране на плевелите и поддържане на инструментите и ръцете чисти.

Въпреки че може да не успеете напълно да предотвратите появата на листни петна по доматите, можете значително да намалите въздействието им, като предприемете превантивни мерки.

Изберете сортове, устойчиви на болести

Когато избирате семена или разсад от домати, търсете сортове, които са култивирани да бъдат устойчиви на гъбични заболявания. Проверете етикетите на растенията за сортове домати, които са устойчиви на ранна мана. За съжаление, по-малко сортове са устойчиви на септориоза.

Редуване на културите

Изчакайте 1 до 2 години, преди да засадите домати или други зеленчуци от семейство паслънови на същото място за отглеждане.

Избягвайте пренаселеността

Изберете място за засаждане с пълно слънце и добра циркулация на въздуха. Вземете предвид размера на зрелите растения и осигурете достатъчно разстояние. Отстранете долната трета от листата на растението, за да подобрите циркулацията на въздуха и да ускорите изсъхването на листата след дъжд и напояване.

Мулчиращи растения

Използвайте мулч под доматените растения, за да намалите контакта между листата и почвата и да намалите пръските от гъбични спори от почвата.

Поливайте правилно

Избягвайте напояване отгоре, което улеснява инфекцията и разпространява болестта. Използвайте маркуч за напояване в основата на растението, за да поддържате листата сухи и поливайте рано през деня.

Контролирайте плевелите и премахвайте растителните остатъци

Плевелите могат да служат като вторични гостоприемници на гъбички и да намалят циркулацията на въздуха около доматеното растение. Когато плевите или подрязвате растенията, винаги събирайте растителните остатъци и ги отстранявайте от градината. Това е особено важно, ако има петна по листата. Заразените остатъци трябва да се изхвърлят в кошчето, никога да не се добавят към купчината компост.

Прилагайте правилни хигиенни навици

Почистете добре градинските инструменти и оборудване и ги дезинфекцирайте с медицински спирт или с хлорна белина и водна баня, след като работите около заразени растения и в края на сезона. Измийте добре ръцете си, след като работите около доматено растение с листни петна, за да предотвратите разпространението на гъбични спори.