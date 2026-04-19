Торете при засаждане и след това на всеки 3 до 4 седмици през вегетационния период, като го коригирате според вида на почвата.

Тежко хранещите се растения като домати, царевица и листни зеленчуци изискват редовно торене през целия си растеж, докато по-леките хранещи се растения като грах и боб често се нуждаят от хранителни вещества само при засаждане.

Използвайте балансиран тор и винаги следвайте указанията на етикета

Още: Растения-компаньони, които помагат на фасула да расте по-добре

След като сте вложили целия този труд в планирането и засаждането на редовете във вашата зеленчукова градина , не е толкова просто, колкото да се отдръпнете назад и да пожънете плодовете. Това би било хубаво, но все още има работа за вършене. Градините се нуждаят от вода, плевене и хранителни вещества за здравословен растеж и производство. Тук идва ред на торовете. Тъй като растенията абсорбират и в крайна сметка изчерпват хранителните вещества в почвата, торенето възстановява запасите. Различните растения имат различни нужди от торене и колко често торите зеленчуковата си градина също зависи от вида на почвата, в която растат. Научете как и кога успешно да торите различните растения във вашата градина, за да можете да се наслаждавате на резултатите през цялото лято.

Растения, които да отглеждате до ябълкови дървета за по-малко вредители и по-богата реколта

Колко често да торите зеленчуковата си градина

Обикновено трябва да торите зеленчукова градина при засаждане и след това на всеки 3 до 4 седмици през вегетационния период, но има няколко фактора, които трябва да вземете предвид.

Почвата, богата на органична материя, плодородна и добре дренирана, задържа много хранителни вещества, от които растенията се нуждаят, но някои растения могат бързо да изчерпят запасите си. Добавянето на торове поддържа непрекъснато снабдяване с хранителни вещества в почвата.

Още: Старомоден лек за листни въшки, краста и вредители: Засадете това под овошките

Почвите с високо съдържание на органична материя изискват по-малко торове, защото сами по себе си осигуряват някои основни хранителни вещества. Пясъчната почва е пореста и бързо се дренира, а с намаляването на влагата намаляват и някои от хранителните вещества. Тази почва се нуждае от торене по-често, приблизително на всеки три или четири седмици. Глинестата почва се нуждае от торене по-рядко, защото може да се уплътни и задържа вода, въпреки че е податлива и на проблеми с дренажа , които могат да причинят други проблеми. Торете зеленчукови растения в глинеста почва приблизително на всеки четири до шест седмици. Тъй като глинестата почва съчетава пясък, глина и тиня, тя задържа хранителните вещества по-добре от песъчливата почва и се дренира по-добре от глинестата почва.

Кога да торите различни видове растения

Някои видове растения са просто по-захранващи от други, защото се нуждаят от повече хранителни вещества за бързия си растеж и обилни добиви. Така че, ако отглеждате броколи, домати, зеле, къдраво зеле, царевица, краставици, лук, чушки, тикви или листни зеленчуци, увеличете графика си за торене.

Как да съживите нефритено растение, така че да е здраво и да процъфтява отново

За ядливи градини, следвайте указанията на опаковката, за да смесите тор с почвата преди разсаждане. Торете отново точно преди растенията да започнат бърз растеж, да образуват цветове и да завържат плодове. Така например, доматените растения се нуждаят от подхранване на всеки четири до шест седмици, ако са засадени в глинеста почва, за да се хранят в началото на цъфтежа и плододаването.

Още: Плевелите вредни или полезни са за вашата морава?

Умерено хранещите се зеленчуци като моркови и бамя се нуждаят от тор преди засаждане и отново около средата на сезона, по време на цъфтежа и плододаването. Зеленчуците, които се хранят по-леко, се нуждаят от тор при засаждане, когато се използва обогатена почва, и не изискват допълнително торене. Това включва грах, листа от горчица и боб.

Всички зеленчуци, отглеждани в контейнерни градини, се нуждаят от торене по-често, защото се поливат по-често от растенията в земята. Те могат да загубят повече от хранителните си вещества, когато водата се отцеди от саксията.