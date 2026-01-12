Как да пресадите паяково растение, така че да процъфтява през цялата година

„Паякообразна кралица“ е името на моето голямо, висящо растение паяк, което отглеждам, откакто беше малко кученце. Имам много стайни растения, но тя е едно от любимите ми и не само заради готиното си име. Приятел ми подари няколко малки (термин за растенията, които растат на стъблото).

Паякообразните растения (Chlorophytum comosum) са лесни за поддръжка, което ги прави идеалните стайни растения за хора, които са начинаещи в отглеждането на растения, и за тези от нас, които са склонни да бъдат малко небрежни. Те не са претенциозни към почвата, не се нуждаят от много тор и дори понасят случайно засушаване. С минимални грижи те все пак ще растат и ще виреят, което означава, че в крайна сметка ще трябва да бъдат пресадени в малко по-голяма саксия със свежа, богата на хранителни вещества почва

Проверете дренажните отвори, за да видите дали растенията паяци се нуждаят от пресаждане

Преди да съберете необходимите материали за саксии за вашето растение паяк, ще трябва да се уверите, че то наистина се нуждае от пресаждане. Подобно на много други често срещани стайни растения – потос, змийско растение и мирни лилии – растенията паяци обичат да са обвързани с корените си. Всяко растение обаче има своите ограничения. Когато зеленината стане силно обвързана с корените си, тя не може да абсорбира хранителните вещества от почвата и когато корените запълнят саксията, почвата излиза от дренажните отвори или се уплътнява. Така или иначе, растението ще започне да показва признаци на страдание.

Най-бързият начин да разберете дали вашето растение паяк е надраснало саксията си е да проверите дренажните отвори. Ако видите корени, които растат от тях, това означава, че то се стреми към допълнително пространство. Поради липса на достъп до хранителни вещества в почвата, може също да видите листата да пожълтяват или покафеняват . Тези признаци могат да се появят и ако вашето растение паяк не получава достатъчно вода, защото почвената смес не може да задържа влагата. Ако поливате растението си и тя излиза директно на дъното, вместо да се абсорбира, определено е време да дадете на растението паяк повече място за растеж и малко прясна почва за саксия

Максимизирайте процеса на пресаждане на растението паяк с най-подходящото време, саксия и почва

Паякообразните растения са по-склонни да се възстановят от стреса от пресаждането по време на активния си вегетационен период през пролетта и лятото. Ако растението ви наистина страда, можете да го пресадите по всяко време на годината, но очаквайте да отнеме известно време, за да произведе нов растеж. Пресаждането през този период на полу-покой може също да забави способността на растението да произвежда малки растения или цветове.

Може да е изкушаващо да пресадите растението с няколко размера по-голям размер, за да дадете на корените на вашето паякообразно растение повече място за растеж, но не забравяйте, че то обича да е обвързано с корени. Предаването на твърде много кореново пространство на паякообразното растение може също да го накара да изразходва повече енергия за растеж на корени, вместо за пълната, великолепна зеленина, която обичате. Просто преместете растението си в саксия с един размер по-голяма; ако сега е в 15-сантиметров контейнер, пресадете го в 20-сантиметрова саксия.

Тъй като растенията паякообразни не са твърде придирчиви към почвата, стандартна, висококачествена смес за саксии е подходяща за тези красавици. Те харесват добре дренирана смес, която задържа известно количество влага

Сложете достатъчно почва на дъното на саксията, така че короната на вашето растение паяк да е около 2,5 см под горния ръб на саксията. Напълнете саксията, така че почвата да е на едно ниво с короната и я уплътнете внимателно. Поливайте обилно, докато изтече от дренажните отвори. Повечето търговски смеси за почва включват тор, но планирайте да започнете да торите след около шест месеца с висококачествена растителна храна като Epsoma . Поставете вашето растение паяк на място, което получава непряка слънчева светлина, и наблюдавайте как то продължава да расте и да процъфтява.