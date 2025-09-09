Как да прогоним белокрилките от градината и от цветята у дома

Бялата муха, известна още като белокрилка, е опасен вредител в градината, който се размножава бързо и причинява сериозни щети на зеленчуци и декоративни растения. Борбата с нея изисква цялостен подход - комбинация от химикали и народни средства. Народните средства, базирани на естествени съставки, също помагат за намаляване на броя на белокрилките.

Народни средства за борба с белокрилките в градината и по стайните цветя

Запарка от чесън се приготвя, като 200 грама ситно нарязан чесън се заливат с 1 литър топла вода и се оставят за 24 часа, след което течността се прецежда и се използва за пръскане на засегнатите растения.

Тютюнева запарка от 100 грама тютюнев прах се залива с 1 литър вода, запарва се 1-2 дни, филтрира се и се разрежда с вода в съотношение 1:3.

Ефективен е и сапунен разтвор с пепел: разредете 50 грама пепел и сапун за пране в 10 литра вода.

Тези прости и достъпни рецепти ще помогнат за предпазване на градината от белокрилка, ако се използват в комбинация с препарати. Основното е редовното третиране и внимателното наблюдение на растенията, за да се спре вредителя в ранен етап. Този подход ще запази реколтата и здравето на градинските култури.

Опитните градинари приготвят и разтвор на базата на сода бикарбонат по тази рецепта:

1 супена лъжица сода бикарбонат трябва да се добави към 5 литра вода

добавете 1 супена лъжица 3% водороден пероксид на същото място

добавете фиксираща съставка като йод - 1 чаена лъжичка.

Полученият разтвор трябва да се напръска върху зелевите листа от долната част на листа, от обратната страна, където има белокрилки.

Насекомото е много малко по размер (1,5 - 5 милиметра), бяло, обикновено с жълтеникав оттенък, външно подобно на обикновен молец. Откриването на вредителя е съвсем просто. При докосване на засегнатото растение, мушиците отлитат, но е важно да се обърне внимание на ларвите, които белокрилката снася. Те са доста малки, с овална форма, зелено-прозрачни. Женска белокрилка може да снесе до 150 яйца на сезон.

Заразените листа на растението имат петна от бяла плака по повърхността си. Самият вредител се крие от обратната страна на листа. Ако забележите пожълтели листа, които са на път да паднат, това също е индикация за активност на белокрилката. В случая е необходимо незабавно да предприемете мерки, за да запазите насажденията.

