Как да се отървете от белокрилките завинаги: Какво трябва да направите през през есента

Белокрилките са истинска напаст - малък, но невероятно досаден вредител, който атакува домати, краставици, зеле и чушки през целия сезон. Ако този бял молец се е заселил на вашия парцел, той няма да изчезне в края на сезона. За да се отървете от него, е необходимо да извършите цялостно есенно почистване. Ако пренебрегнете този етап, ларвите и яйцата успешно ще презимуват на уединени места и с първата пролетна топлина бързо ще започнат да унищожават младите растения.

Какво да правите през есента, за да се отървете от белокрилките?

Ключът към победата над белокрилката е да не се оставя място за зимуване на ларвите. След като реколтата е прибрана, е необходимо цялостно почистване на градината. Внимателно отстранете всички растителни остатъци от лехите и оранжериите: листа, стъбла, върхове и дори плевели, тъй като това е мястото, където се крият ларвите и възрастните. Тези остатъци не могат просто да се хвърлят в компоста, тъй като само ще помогнете на вредителя да оцелее в студа. Най-доброто решение би било да ги изнесете извън обекта и да ги изгорите.

Особено внимание трябва да се обърне на оранжерията. Нейните конструкции трябва да бъдат старателно измити и дезинфекцирани. За това е подходящ силен сапунен разтвор или, ако инфекцията е била масивна, разтвор на хлор или меден сулфат. Важно е да не се оставят необработени пукнатини или опори.

Ларвите и какавидите на белокрилката зимуват в горните слоеве на почвата, така че самата почва изисква дълбока обработка. Започнете с дълбоко прекопаване на почвата в лехите и в оранжерията. Тази агротехническа техника изважда скритите форми на вредителя на повърхността. След това влиза в действие най-ефективният естествен метод - замръзване. Ларвите, скрити на повърхността, ще бъдат гарантирано унищожени от ниските температури. Ето защо не бива да затваряте плътно оранжерията си за зимата. Оставете вратите или прозорците отворени, за да може почвата да замръзне добре. Това е най-евтиният и надежден начин да унищожите повечето вредители, без да използвате химикали.

Ако предпочитате активно третиране, можете да използвате биологични продукти. През есента биоинсектициди на основата на гъби са идеални за целта. Те унищожават ларвите, безопасни са за хората и не увреждат почвеното плодородие.

За да предотвратите завръщането на белокрилката през следващия сезон, си струва да използвате естествени методи за превенция. Чудесен инструмент е зеленото торене. Засяването на зимна ръж през есента е мощна, екологична защита. Ръжта не само потиска развитието на вредителите, но и значително подобрява структурата на почвата. През пролетта е достатъчно само да изорете зелената маса, която ще се превърне в отличен естествен азотен тор за бъдещата реколта.

