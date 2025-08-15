Как да спасите тиквичките от брашнеста мана в края на лятото

Август често носи неприятна изненада на реколтата от тиквичките под формата на бяло покритие, което заплашва добивите. Има неочаквано прост начин да се спре развитието на болестта, дори ако обичайните средства са безсилни. Ето на какво разчитат опитните градинари.

Когато брашнестата мана е образувала гъст налеп по листата, много градинари се отказват да спасят реколтата. Достъпно решение на базата на обикновена сода бикарбонат и сапун може да помогне много в този случай.

Сода против мана по тиквичките

Содата създава алкална среда върху повърхността на листата, което е изключително неблагоприятно за развитието на гъбички. Сапунът за пране помага на разтвора да се залепи добре за листната плоча. За да приготвите лечебния състав, разтворете 2 супени лъжици сода бикарбонат и 50 грама настърган сапун за пране в 10 литра топла вода. Разбъркайте добре, докато компонентите се разтворят напълно.

Третирането се извършва чрез обилно пръскане, като се стараете листата да се намокрят от двете страни. Особено внимание се обръща на долната страна на листа и стъблата, където често започват пораженията.

Най-доброто време за пръскане е вечер при безветрено време или в облачна сутрин. Това позволява на разтвора да остане върху растението по-дълго и намалява риска от изгаряния. Повтаряйте третирането на всеки 5-7 дни, като внимателно следите състоянието на растенията. Обикновено 2-3 пръскания са достатъчни, за да се ограничи разпространението на болестта.

Преди третиране е препоръчително да се премахнат най-засегнатите, стари листа в основата на храста. Това ще подобри вентилацията и ще насочи действието на разтвора към по-здравите части на растението.

След пръскане, трябва да се въздържате от поливане на листата за няколко дни. Поддържайте умерена влажност на почвата, като поливате строго в корена.

Този метод е особено ценен в края на лятото, когато използването на много химикали вече не е желателно поради оставащото малко време до събиране на реколтата. Този метод е безопасен за развиващите се плодове. Още след първото третиране разпространението на бялата плака се забавя забележимо. Листата придобиват по-здрав вид, растението получава шанс да даде плодове.

Продължаващите грижи и навременното събиране на тиквичките ще подкрепят растението с осигуряването на необходимите му ресурси. Запазените храсти ще продължат да дават плодове до падането сланите, радвайки градинаря с изобилие от реколта. Градинарите с опит разчитат винаги на този трик и берат тиквички до застудяване на времето.

