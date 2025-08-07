Най-вкусните тиквички със сос за зимата: Рецепта като в ресторант

Искате ли да приготвите изключително вкусни, сочни и ароматни тиквички с пикантен вкус за зимата? Това е перфектното ястие, което ще ви изненада с изискания си вкус, въпреки простотата на приготвяне. Ето каква е рецептата.

Вкусни тиквички за зимата с пикантен сос

Необходими са ви следните съставки за приготвяне на 4 буркана:

тиквички - 2 кг (за предпочитане млади, с нежна коричка)

захар - 100 гр

сол - 20 гр

смлян черен пипер - 1 ч.л.

олио - 100 мл

сос “Сацебели” — 1 консерва (приблизително 485 гр.)

чесън - 0,5 глава (среден размер)

оцет 9% - 50 мл

За начало вземете млади тиквички – кората им е все още доста крехка, така че няма нужда да я белите. Разрежете всяка тиквичка наполовина по дължина, след което ги нарежете на парчета. Важно е тези парчета да не са твърде тънки, тъй като трябва да запазят формата си след готвене. Прехвърлете нарязаните тиквички в голяма тенджера.

Добавете захар, сол, смлян черен пипер, олио и сос сацебели към тиквичките в тигана. С помощта на дървена лъжица или шпатула разбъркайте всичко добре, така че всяко парче тиквичка да е добре наситено с ароматите на подправките и соса.

Сложете тенджерата с тиквичките на котлона. Оставете сместа да заври, като разбърквате от време на време, за да предотвратите залепването на съдържанието по дъното. След като тиквичките заврят добре, намалете котлона на слаб и гответе 20 минути, като разбърквате от време на време. През това време тиквичките трябва да се напоят добре с всички вкусове.

След 20 минути добавете ситно настъргания чесън към тиквичките. Разбъркайте всичко добре отново и гответе още 10 минути. След това налейте 9% оцет, разбъркайте отново и гответе сместа за още 5 минути.

Докато тиквичките се готвят, пригответе бурканите и капачките - те трябва да бъдат стерилизирани предварително по удобен за вас начин (на пара, във фурна или друг). Внимателно разпределете готовите горещи тиквички в стерилизирани буркани, покрийте ги с капачките и ги завийте плътно. Варете бурканите 5 минути.

Обърнете топлите буркани с главата надолу, увийте ги в топло одеяло или кърпа и ги оставете в това положение, докато се охладят напълно. Тези тиквички се оказват невероятно вкусни: те са сочни, изпълнени с пикантни аромати, имат лека пикантност и приятен пикантен вкус.

