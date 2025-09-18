Как да внесете външно растение в дома си без буболечки

Най-доброто време за преместване на растения, за да се избегнат насекоми

Лесно е да разберете как да внесете външно растение вътре без насекоми и това ще предпази къщата ви от превръщане в гнездо на вредители. Никой не иска листни въшки или паякообразни акари навсякъде. Няколко бързи стъпки преди преместването на растенията вътре ще спрат проблемите. Не е трудно, но трябва да го направите правилно.

Времето и проверката за насекоми са важни. Вредителите се крият в листа или пръст, така че ви е необходим план. Не сте сигурни кога да преместите растенията?

Най-добре е да преместите стайните си растения на открито обратно на закрито в края на лятото или началото на есента. Помислете за септември или началото на октомври. Повечето насекоми се забавят, когато стане по-хладно, което ги прави по-лесни за забелязване и спиране. Не чакайте слана. Растенията, стресирани от студа, привличат повече вредители.

Изберете сух ден с температури около 10°C до 16°C. Ще виждате растението по-добре и ще можете да го почиствате по-лесно. Преместването на растенията твърде късно, когато насекомите търсят топли места, означава допълнителни проблеми. Ако го направите правилно, сте на половината път.

Как да забележите буболечки по растенията

Проверявайте внимателно стайните растения , преди да ги внесете вътре. Погледнете под листата на стайните си растения. Листни въшки , паякообразни акари и белокрилки обичат да се крият там. Забелязвате ли лепкави неща или малки мрежи по листата и стъблата? Това е червен флаг. Стъблата и почвата може да имат люспи или брашнести червеи.

Вземете лупа и разклатете растението върху лист бяла хартия. Буболечките падат и се виждат ясно, но удобната ви лупа може да ви помогне да ги забележите. Не бързайте с този процес. Пропускането на вредителите сега означава проблеми в дома ви по-късно.

Намирате буболечки? Ударете ги бързо. Напръскайте растението с маркуч, за да премахнете листните въшки или паякообразните акари. Целете долната страна на листата и ъглите на стъблата. Упоритите вредители, като например въшките, могат да бъдат третирани с памучен тампон, напоен с медицински спирт.

Отстранявайте на ръка големи буболечки като гъсеници . И отрежете листа, които са били заразени с яйца или ларви. Не забравяйте да ги изхвърлите в кошчето.

Домашен инсектициден спрей за растения, преди да ги внесете вътре, е евтин начин за унищожаване на вредители. Смесете една супена лъжица мек препарат за миене на съдове с един литър вода в бутилка с пулверизатор. Добавете една чаена лъжичка масло от нийм за допълнителен ефект.

Напръскайте цялото растение. Вземете листата, стъблата и горния слой на почвата. Оставете да престои 10 минути. Изплакнете с чиста вода. Правете това сутрин, за да може растението да изсъхне до вечерта.