Как да засадите и отгледате рози в саксии

Често срещани грешки, които трябва да се избягват

Ако сте закупили розов храст, който все още не е засаден в саксия, Уайкоф съветва да започнете, като изберете съд с подходящ размер за сорта, който отглеждате. Съдът трябва да има дренажен отвор, за да може излишната вода да излиза.

Напълнете контейнера до половината с почва за саксии, след което внимателно разрохкайте кореновата топка. „Поставете розата така, че мястото на свързване на пъпките да е точно под линията на почвата, след което запълнете и уплътнете почвата около растението“, казва Харвел. „Полейте обилно, за да помогнете за утаяване на почвата и да премахнете въздушните джобове, и завършете със слой мулч, за да помогнете за задържане на влагата.“

Как да пресаждате контейнерни рози

Пресаждайте саксийните рози на всеки две до три години, за да поддържате здравословен растеж и да предотвратите запушването на саксията. „С течение на времето корените могат да се претрупат и почвата може да се разпадне, намалявайки способността ѝ да поддържа растението“, казва Харвел. „При пресаждане преместете розата в малко по-голям съд, освежете напълно почвата и, ако е необходимо, леко подрежете корените, за да насърчите нов растеж и продължаваща жизненост.“

Розите ще виреят в саксии с правилна грижа, но има някои често срещани грешки, които градинарите трябва да избягват за оптимални резултати.

Избор на грешен размер на саксия: Изборът на твърде малка саксия ще ограничи растежа на корените и ще ограничи производителността, казва Харвел.

Лош дренаж: Контейнерите трябва да имат дренажен отвор, а почвата в саксиите трябва да е добре дренирана, тъй като Харвел отбелязва, че лошият дренаж може да причини гниене на корените.

Нередовно поливане: Нередовното поливане може да причини стрес на растенията. Стремете се да поддържате почвата постоянно влажна, но не и подгизнала.

Непресаждане: Ако не пресадите розовия си храст в контейнера, корените могат да бъдат претрупани, а почвата изчерпана, казва Харвел.

Недостатъчна слънчева светлина: Много градинари също подценяват количеството слънчева светлина, от което се нуждаят розите, казва Харвел. Неосигуряването на шест до осем часа слънчева светлина дневно води до слаб растеж и по-слаб цъфтеж.