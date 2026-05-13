Как да отглеждате хортензии в саксии

Хортензиите са любими в градината благодарение на цветовете си , наподобяващи облаци , и класическия си чар. Най-хубавото е, че не ви е нужно огромно имение, за да им се насладите. Засаждането в контейнери е прекрасен и възнаграждаващ начин да се насладите на тези красиви цветя - дори и да нямате много място.

Въпреки това, преди да започнете да отглеждате хортензии на верандата или вътрешния двор, ето няколко съвета и трика, които трябва да знаете. Тук разговаряхме с експерти по градинарство и получихме най-добрите съвети – следвайте това ръководство стъпка по стъпка и вашите хортензии ще виреят добре в контейнери.

Предимства на отглеждането в контейнери

Има много практически и естетически ползи от отглеждането на хортензии в контейнери. Ето няколко, които трябва да имате предвид, преди да започнете.

Контрол на почвата

Едно от основните предимства на отглеждането в контейнери е нивото на контрол, което имате върху почвата.

„Ако почвата във вашата градина е твърде алкална, твърде киселинна, лошо дренирана или силно уплътнена, тогава контейнерите ви позволяват да контролирате растежната среда и да избегнете този проблем напълно“, казва майстор-градинарят Мери Джейн Дюфорд. „Можете да изберете почва, която отговаря на нуждите на вида хортензия, и да я наблюдавате с течение на времето.“

Климатична гъвкавост

Тъй като контейнерите могат да се местят от място на място, те придават на вашите хортензии ниво на гъвкавост, което иначе не биха имали.

Кога да засадите

„Най-доброто време за засаждане на хортензии в саксии е пролетта или началото на есента , когато температурите са умерени“, казва Ватер. Лятното засаждане също е подходящо, стига да обърнете специално внимание на поливането.

„Всички хортензии могат да бъдат чудесни в декоративна саксия за един сезон, а по-малките сортове могат да останат в контейнери с години“, добавя МакЕнани.

Най-добрите хортензии за контейнери

За успешна визия в саксии, експертите препоръчват да изберете джуджета или компактни сортове хортензии , които няма бързо да надраснат саксиите си. „Много от по-новите сортове са много по-компактни от по-старите фаворити“, отбелязва Дюфорд.

Как да засадите

Вашите хортензии ще растат и ще виреят само ако са внимателно поставени в правилния съд. Ето как да го направите правилно, според нашите експерти.

Изберете идеалния контейнер

Изберете саксия с ширина и дълбочина поне 45 до 60 сантиметра. „По-голямата е по-добра за здравето на корените и задържането на влага“, казва Ватер. Що се отнася до материала, теракота, остъклена керамика или гъста смола са подходящи, но избягвайте тънка пластмаса в горещи зони. Дренажните отвори са задължителни.

Ако контейнерът ви ще бъде труден за преместване по-късно, тя предлага да го поставите на крачета за саксии или на подвижна кутия, преди да го напълните.