Кога да торите овощни дървета за по-здрави и по-обилни реколти

Плодовите дървета са красиво допълнение към всеки двор, осигурявайки сянка, структура и вкусни местни плодове, когато се грижат правилно за тях.

Плодовите дървета са най-доброто бижу за вашия двор. Те осигуряват сянка, структурна красота и реколта, далеч по-вкусна от тази, която може да се намери в който и да е магазин за хранителни стоки. Изобилният добив обаче зависи от нещо повече от просто засаждане; правилното навременно торене е ключово. Ако го направите твърде късно, рискувате да насърчите нежен растеж, който няма да преживее първата слана. Ако го направите твърде рано, може да се окажете с буйно, листно дърво, което не дава плодове.

Кога да се торят

Най-доброто време за торене на овощни дървета е ранна пролет, между момента, в който пъпките започнат да набъбват, и пълния цъфтеж.

Този прозорец гарантира, че хранителните вещества достигат до корените точно когато дървото навлиза в най-енергийно интензивната си фаза.

Има няколко изключения. За широколистни дървета като ябълки, праскови и круши, целта е от четири до шест седмици преди цъфтежа. За новозасадените дървета Тереза ​​Уилямс, градинар в разсадник Ty Ty, препоръчва да се изчакат признаци на активен растеж.

Избягвайте торене след юли. Късното торене може да предизвика нежен растеж, който няма да оцелее при първата слана. За най-добро усвояване, прилагайте тор рано сутрин или късно следобед, когато по-ниските температури и по-високата влажност ще помогнат за усвояването.

Колко често да торим

Торът може да се прилага като еднократна доза или разделен на четири седмични приложения през сезона, казва Робинсън. За зрели дървета торът може да се прилага през пролетта и по-късно през есента. Ето как да го направите:

Достъп до вашето дърво

Преди да вземете торбата, направете две бързи проверки. Първо, поръчайте комплект за тестване на почвата . „Тези се предлагат чрез кооперативни консултантски бюра“, казва Робинсън. Това ще определи липсите на хранителни вещества и нивата на pH.

След това измерете растежа от миналата година. Ако младите дървета са пораснали с повече от 30 до 45 см (или зрелите дървета са пораснали с 20 до 30 см), те вероятно имат достатъчно хранителни вещества. Прекомерното хранене може да доведе до излишна дървесина за сметка на качеството на плодовете.

Изберете правилния тор

Освен ако не е посочено друго чрез специално разработен почвен тест, балансирана формула 10-10-10 (азот-фосфор-калий) работи добре за овощни дървета. Можете също да добавите компост, отлежал оборски тор или рибна емулсия, за да стимулирате

Нанесете тора

Най-активните захранващи корени на дървото се намират на линията на капковото оросяване, зоната на земята директно под външния ръб на короната, казва Уилямс.

Разпределете гранулираните парченца равномерно в пръстен около (и малко отвъд) тази линия, като я държите на поне 30 см от ствола, за да предотвратите гниене.

Включете и добавете вода

Върху гола почва, леко загребете тора в горния слой от 2,5 см. Ако дървото ви е в тревна площ, пробийте дупки с дълбочина 15 см около линията за капково напояване и изсипете тора в тях.

Винаги поливайте обилно след прилагане, за да преместите хранителните вещества в кореновата зона.

Добавете мулч към района

След поливане, нанесете слой мулч от дървесни стърготини с дебелина от 5 до 10 см върху кореновата зона. Това освобождава богати на хранителни вещества гъбички и бактерии в почвата, регулира температурата на почвата и помага за задържане на влагата.

Следете дървото си

През целия сезон наблюдавайте дървото си за признаци на реакция. Трябва да видите здрав растеж на нови листа, силни издънки и развитие на плодове. Цветът на листата и скоростта на растеж също дават сигнали дали трябва да коригирате дозата на тора през следващата година.