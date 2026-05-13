Как да отгледате богата реколта от патладжани в градината си

Това едногодишно зеленчуково растение има много високи изисквания за топлина. То не може да понася ниски температури, но също така не може да понася и изключително високи температури, тъй като това води до деформирани цветове и плодове.

Какви особености има в приготвянето на мусака с патладжан

Патладжанът ( Solanum melongena L. ) произхожда от тропическите райони на Индия. Той е едногодишно тревисто растение. Отглежда се на по-малки площи от доматите и чушките. На африканския и азиатския континент е ценен като полезен зеленчук и се нарича растително месо, защото е богат на растителни протеини и има ниска калорийна стойност. Не може обаче да се консумира пресен, защото съдържа алкалоида соланин, а се приготвя по различни начини.

Най-големите площи, засяти с патладжан, са в Азия, където се произвеждат 90 процента от общия световен добив. Може да се отглежда на открито и в защитени зони (оранжерии и парници). В 100 г плодове се съдържат 0,9 г протеини, пет грама въглехидрати и 0,82 г фибри. Освен витамин С, той съдържа никотинова киселина, витамини B1, B2 и следи от каротеноиди.

Още: Компактни сортове патладжан, които са лесни за отглеждане в саксия

Патладжанът изисква топлина и плодородна почва

Това едногодишно зеленчуково растение има много високи изисквания към топлината. Не понася ниски температури, но не понася и изключително високи, защото тогава образува деформирани цветове и плодове. Минималната температура за покълване е 15 ° C, а оптималната е 22 ° C. Оптималните температури за развитие са 25 - 28 ° C. При температура 15 ° C то окапва цветовете, при 10 ° C спира растежа си, докато при 4 ° C умира. За нормален растеж и развитие са необходими поне три месеца със среднодневни температури над 20 ° C .

Това е типично растение с къс ден . Ако няма достатъчно светлина, расте слабо и цъфти слабо, а листата закърняват. Има силни изисквания към интензитета на светлината, което е свързано с температурата.

Има по-висока нужда от вода в началните етапи на развитие. Когато се утвърди добре, може успешно да издържа на продължителни засушавания. Чувствителността към суша е по-голяма през периода на цъфтеж, когато цветовете му могат да опадат поради липса на влага. Най-високите нужди от вода са през фазата на плододаване. По това време се препоръчва ежедневно капково напояване. Най-благоприятната относителна влажност е 55 - 65%.

Още: Как да съберете патладжан от градината за най-добър вкус

Расте добре върху плодородна, богата на хумус и рохкава почва . Не понася студени и тежки почви. Може да расте и върху леко засолени почви. Избирайте обаче плодородни, дълбоки, средно тежки почви, с добри водни и въздушни свойства, с pH=5,5 - 8,0.

Чувствителен към температурни промени

Засява се в оранжерии за ранно производство на открито. Важно е да не се допуска температурата в топлото защитено помещение да пада под 5 - 6 o C. За ранно производство разсадът се засява в средата на февруари. Размерът на саксиите, в които се засаждат, трябва да бъде с диаметър от осем до 10 см, в противен случай разсадът ще бъде по-слаб за производство, което след това ще даде по-нисък добив на полето.

В производствената фаза разсадът е чувствителен към температурните промени, повече от другите видове зеленчуци. Ако нощните температури са 10 - 11 o C, цветовете се деформират, плодовете се закрепват лошо и ако се развият, те са деформирани и с неравномерен цвят.

Още: Топ 3 турски рецепти с патладжан – изберете си от тях

Преди засаждане, разсадът не е необходимо да се покълва, както е при другите култури, защото патладжанът не понася това.

Събиране и съхранение

Беритбата се извършва, когато плодовете достигнат типичните характеристики на хибрида или сорта (форма, размер, цвят, блясък). Обикновено първите плодове пристигат в края на юли. Беритбата отнема много дълго време, тоест до късна есен. По-младите плодове не трябва да се берат, защото са много безвкусни , докато по-старите са твърди и целулозни. Беритбата се извършва чрез отрязване на дръжката с остър нож или ножица, заедно с дръжката и изсушените листа.

Още: Вкусни рулца от патладжан на фурна: Рецептата, от която ще си оближете пръстите

Обикновено се извършва на всеки четири до пет дни, а първоначално на всеки седем до десет дни, като прибирането на реколтата започва 60-70 дни след засаждането. Те се почистват, сортират и опаковат. Не могат да се съхраняват добре на стайна температура, а трябва да се пуснат на пазара или да се съхраняват в хладилни помещения, при температура от два до 8 ° C и относителна влажност от 85 до 90%. При тези условия могат да се съхраняват до 20 дни .