Как да отгледате домати в саксия

Доматите са не само едни от най-популярните и вкусни летни храни, но и по- лесно се отглеждат и могат да дадат стотици плодове в зависимост от сорта - дори когато се отглеждат в контейнери.

За любителите на домати, които нямат място в градината си, ще се радвате да знаете, че не се нуждаете от нищо повече от голяма саксия и почва, слънчево място, малко тор и малко познания, за да отглеждате свои собствени доматени растения. С правилния сорт можете да отглеждате и берете домати на вашата тераса, веранда, балкон, алея или всяко външно жилищно пространство, което предлага пълно слънце. По-нататък разговаряхме с експерти, които споделят перфектни сортове за терасата и полезни съвети за осигуряване на здрави, узрели и ароматни домати.

Защо да отглеждаме домати в саксии

Растенията, отглеждани в контейнери, са пространствено ефективни и предлагат по-ранен старт на вегетационния период, като ви позволяват да ги засадите в саксии, когато външната температура на почвата не е съвсем готова. Отглеждането на домати в контейнери идва с многобройни предимства, като например възможността за преместване на растението, за да отговаря на нуждите от слънчева светлина или да осигури подслон от наближаваща буря.

Изберете детерминантни домати

Преди да разгледаме сортовете домати, които виреят в контейнери, е важно да знаем разликата между термините индетерминантни и детерминантни . Разбирането на разликите между двете може да ви помогне или да ви провали в отглеждането на контейнери.

„Когато избирате доматени растения за отглеждане в контейнери, изберете „детерминантни“ растения, които са храстовидни растения, които не изискват резитба и обикновено не се нуждаят от опора“, казва Лиза Колбърн, автор на The Maine Garden Journal , майстор градинар и редактор на Maine Grows . Този компактен сорт расте до предварително определена височина и ширина и е склонен да дава плодове наведнъж.

Неопределените домати, от друга страна, са лозоподобни растения, които дават плодове непрекъснато през целия сезон. „Поради непрекъснатия им растеж, отглеждането им става предизвикателство в малки пространства и те изискват здрави опори, като някои растат високи от 1,5 до 3 метра.“

Можете да отглеждате неопределени сортове в контейнери, ако контейнерът е достатъчно голям и обемът на почвата е адекватен. Ще трябва да закрепите този сорт с колове, клетка или решетка и да сте готови да поемете по-нататъшен растеж.

Следвайте тези стъпки за отглеждане на домати в контейнери

„Отглеждането в контейнери е различно от отглеждането в земята“, казва Емили Скот от Scott Farm, тъй като почвата може да изсъхне бързо. След като сте избрали растенията си, следвайте съветите на нашите експерти, за да помогнете на отглеждането ви в контейнери да бъде успешно (и вкусно!).

Изберете слънчево място

Изберете място, което осигурява 6 до 8 часа слънце на ден. Ако условията на слънчева светлина се променят през сезона, преместете растенията си на място, което ще осигури адекватно излагане на слънце.

Изберете голяма саксия

Изберете голям съд (45 до 50 см ширина и поне 60 см дълбочина). Доматените растения имат големи коренови системи, които се нуждаят от достатъчно пространство. „Ако съдовете са твърде малки, растенията ще изсъхнат бързо, което ще причини стрес и податливост на проблеми“, казва Колбърн. Засадете по едно доматено растение във всеки съд и избягвайте теракотени саксии, тъй като те могат да изсъхнат твърде бързо.

Уверете се, че саксията ви има добър дренаж

„Важно е да изберете саксия с дупки на дъното, за да осигурите правилен дренаж и да предотвратите гниене на корените“, казва Скот, който споделя, че поставянето на малки камъни на дъното на саксията и добавянето на почва ще осигури обилно дренаж.

Изберете правилната почва

Използвайте висококачествена почва за саксии с перлит , за да я поддържате пухкава за правилна аерация. „Избягвайте тежки почви, които водят до уплътняване и евентуално гниене на корените“, казва Колбърн.

Подкрепете вашето растение

Поставете клетка за домати или колчета в саксията възможно най-скоро. „Повечето детерминантни домати ще се възползват от клетки за домати, когато започнат да дават обилни плодове“, казва Колбърн. Изчакването, докато растението порасне, за да се добави опора, може да наруши кореновата система или да доведе до преобръщане на саксията.