Как да засадите лалета през есента за изобилие от цветове през пролетта?

Правилата при есенното засаждане на лалета са ключови за осигуряване на нормалното развитие на цветята и гарантиране на буйния им цъфтеж през следващата пролет. Ето как правилно да ги засадите този сеон, за да се радвате на цветовете и уханието им през пролетта.

Всичко, което трябва да знаете за есенното засаждане на лалета

За разлика от много зеленчуци и цветя, които виреят на сянка, лалетата виреят на добре осветени, равни места, които са добре защитени от силни и студени ветрове. В крайни случаи е приемливо засадждането им на полусянка. Въпреки че лалетата се считат за влаголюбиви, те категорично не понасят застояла вода . Затова никога не трябва да се засаждат в хлътнатини или райони с постоянно преовлажнена почва. Това предотвратява измръзване на луковиците и развитие на различни гниения.

Рохкави, плодородни, песъчливо-глинести почви с неутрално или леко алкално pH са идеални за успешно отглеждане на лалета. Подготовката на почвата за лалета трябва да започне два до три месеца преди планираното време за засаждане.

Почвата се прекопава дълбоко. Добавя се основен комплексен тор, съдържащ азот, фосфор и калий. Необходим е и органичен тор под формата на компост - приблизително две кофи на квадратен метър. Важно е да се помни, че добавянето на пресен оборски тор не се препоръчва, тъй като може да допринесе за гъбични заболявания. За подобряване на свойствата на почвата и намаляване на киселинността трябва да се добави доломитово брашно или тебешир (500 гр/кв. м.) и дървесна пепел (200 гр/кв. м.). За да се осигури пълното развитие на младите корени, един месец преди засаждане се добавя суперфосфат в количество 15-20 гр на квадратен метър.

Преди да засадите луковиците в почвата, те трябва да бъдат дезинфекцирани. Накиснете луковиците в разтвор на калиев перманганат (манган) , приготвен чрез смесване на 3 грама от веществото с 10 литра вода. Киснете за час и половина до два. Алтернатива е да ги третирате със специални противогъбични средства, като ги накиснете съгласно инструкциите. След това не забравяйте да подсушите луковиците.

Как да засадим луковиците?

Непосредствено преди засаждане, разрохкайте почвата дълбоко и добавете урея или амониев нитрат в количество 25 гр/кв.м. Дървесна пепел може да се добави директно в дупките.

Дълбочината на засаждане зависи пряко от размера на луковиците: колкото по-голям е посадъчният материал, толкова по-дълбоко трябва да се постави. Правилото е: дълбочината на дупката трябва да бъде три пъти по-голяма от височината на луковицата. Минималната дълбочина е 10-15 см.

Оставете разстояние от около 10 см между луковиците; за по-малките луковици това може да се намали. Най-големите луковици се засаждат в центъра, като по-малките ги обграждат, за да се намали количеството сянка от по-големите цветове в бъдеще. Някои градинари практикуват отглеждане на луковици в плитки полипропиленови кутии (използвани за плодове), което значително улеснява последващото изкопаване и предотвратява загубата дори на най-малките луковици.

