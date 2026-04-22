Как да засадите репички през пролетта?

Репичките са един вид зеленчуци, които могат да останат незабелязани; въпреки това, ярките им корени са едни от най-универсалните за консумация и лесни за отглеждане от семена. Освен това, когато става въпрос за грижата за тях в градината ви, няма да се ограничавате само да ги отглеждате в земята на открито – можете лесно да ги отглеждате и в контейнери на закрито.

Кога да засаждаме репички

Най-доброто време от годината за засаждане на семена от репички е в по-хладно време , било то пролет или есен, когато температурата падне под 21 градуса по Целзий. „По-високите температури карат растението да се разраства и ще попречат на правилния растеж“, казва Сабине Х. Шьонберг, водеща на „Новата къща на Сабине“ за интелигентен и здравословен зелен живот.

Как да засадите

Въпреки че можете да отглеждате повече растения репички от листа чрез размножаване, Шьонберг обяснява, че този процес рядко създава нова луковица репички. Така че най-добрият процес е да засадите репичките от семена. „Те са чудесни за засаждане като съпътстващи растения и са чудесен органичен начин да се предпазят нежеланите вредители от други зеленчуци“, казва Шьонберг.

1. Изберете местоположение

За да засадите, намерете място в градината си или поставете саксията си на място, което получава поне шест часа слънчева светлина на ден.

Отглеждане на закрито : Артър съветва да се използва лампа за отглеждане, за да се гарантира правилният растеж и развитие на растенията.

Отглеждане на открито : Търсете място, което получава повече слънце, отколкото сянка. Артър препоръчва излагане на южно слънце.

2. Посейте семената

Засадете семена от репички във влажна, органична почва

Отглеждане на закрито : Артър съветва семената да се засадят в почва за саксии.

Отглеждане на открито : „Разрохкайте почвата с вилица и смесете с компост, за да сте сигурни, че почвата ще задържа влага, без да е прекалено наситена“, казва Артър.

За пролетните култури, поддържайте запасите си от репички през цялото лято; помислете за засяване на нов ред или секция всяка седмица, докато температурите се затоплят, казва Шьонберг. Това ще ви осигури стабилно снабдяване за по-дълго време.

След засаждането, полейте обилно, за да поддържате почвата влажна, но не прекалено наситена. Например, не бива да виждате излишна вода, задържана върху почвата.

Отглеждане на репички

Оставете растенията си да растат след засаждането в продължение на четири до шест седмици преди последните пролетни слани или през есента, когато температурите започнат да се охлаждат (около четири до шест седмици преди първите слани).

След като репичките поникнат, разредете ги на разстояние около 7,5 см. Това помага да се гарантира, че всяко растение има достатъчно място за растеж и компенсира мъртвите семена, които може да не покълнат. Репичките обичат влажна почва за растеж и оптимален вкус.

Поливайте ги обилно ежедневно с добре дренирана почва. Ако почвата изглежда подгизнала, оставете я да изсъхне малко повече между поливанията. Почвата трябва да е влажна, но не подгизнала. Пръскането с пулверизатор е чудесен вариант за тези зеленчуци.

Кога да берем репички

Колко време отнема на репичките да пораснат, преди да са готови за прибиране на реколтата? След като репичките пораснат до около 2,5 см в диаметър, приблизително след три седмици, те могат да бъдат извадени от почвата.

Тествайте репичките си около триседмичната граница за желаната зрялост (обикновено те са с най-добър вкус, когато са с диаметър 2,5 см).

„Ако оставите репичките си в земята твърде дълго, през летните жеги, или им позволите да цъфтят, коренът ще стане дървесен и негоден за консумация“, казва Артър.

Ако оставите репичките си в земята твърде дълго, помислете за консумация на листните връхчета за салата, обяснява Шьонберг. Ако репичките ви се разпаднат заради наистина горещото време, подобните на боб семенни шушулки също са чудесни в салатите (те ще имат хрупкав, пикантен вкус).