Как е правилно да се полива спатифилум през зимата и есента?

Какво още трябва да знаете за отглеждането на спатифилума?

Спатифилумът е популярно стайно растение с яркозелени листа и бели цветове. Лесно се отглежда, но може да изисква повече внимание през есента, когато листата започват да пожълтяват, покафеняват или да вехнат. Основната причина е неправилното поливане. Спатифилумът няма да има кафяви, жълти или увяхнали листа, ако направите някои малки промени в грижите за него през есента.

Грижа за спатифилума през есента

Често срещана грешка е прекомерното поливане. През есента мнозина продължават да поливат растението, както са правили през лятото, въпреки че хладният сезон намалява нуждата от влага. Излишната вода кара листата да пожълтяват, покафеняват, омекват и да стават безжизнени.

Оставете горния слой почва (приблизително на дълбочина 2-3 см) да изсъхне, преди да поливате. Най-добре е да поливате цветето отдолу: поставете саксията в тава с вода и оставете растението да абсорбира влагата. След 15-20 минути отцедете излишната вода, за да предотвратите гниене на корените. Почвата трябва да остане леко влажна, но не мокра.

Друг важен детайл е качеството на водата. Чешмяната вода често съдържа калций и магнезий, които са вредни за растението и оставят бяло покритие по листата. Филтрираната вода е най-добрият вариант. Можете също така да оставите водата да престои два дни или да я преварите и охладете преди употреба.

През есента правилното разположение също е важно. Спатифилумът не понася добре течението, така че саксията с него не бива да се поставя близо до студени прозорци. Той също така вирее във влажност и страда от сух въздух, ако се посрави близо до радиатори. Идеалното място е близо до прозорец с пречупена светлина, но не и пряка слънчева светлина.

Следвайки тези прости правила, листата ще останат яркозелени, а растението ще бъде здраво и готово да цъфти.

Когато спатифилумите имат недостиг на витамини, листата им пожълтяват неравномерно, развивайки мозаечен модел. Подкиселена вода може да се използва като тор.

Прекомерният тор кара листата да изсъхнат по краищата, а в центъра се появяват черни петна. Растението реагира много бързо на излишъка. За да спасите растението, най-добре е да измиете и почистите повредените корени.

Неподходящата саксия може да попречи на растението да развие листа, тъй като то първо развива корени, а след това листа. Саксията трябва да е само с 1-2 см по-голяма от кореновата система. Това може също да доведе до забавяне на цъфтежа. Ако саксията е твърде голяма, може да се наложи да чакате няколко години, за да цъфтят цветовете.

