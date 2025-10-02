Растенията, които трябва да се подрязват през октомври

Есента е натоварен период в календара за резитба, идеалното време за премахване на стари издънки и оформяне на растенията. Овощните храсти е добре да се проредят, а многогодишните растения трябва да се подрежат до земята. Ето кои растеният трябва да подрежете в градината през октомври, според експерти, цитирани от британското издание Експрес.

Растенията, които трябва да подрежете през октомври

Катерливи рози. Те цъфтят по издънки, които са израснали през пролетта, така че сега могат да бъдат подрязани обилно. Започнете с премахване на повредени или пресичащи се издънки, както и много стара дървесина, която може да бъде отрязана до земята. Основните стъбла трябва да бъдат разположени на равномерно разстояние, завързани с тел или решетки. След това всички странични издънки, растящи от тези основни стъбла, които са цъфтяли тази година, могат да бъдат подрязани до късо пънче или няколко листа. Подрязването на катерливите рози сега ще им позволи да произведат максимален брой цветове.

Най-лесните за размножаване стайни растения през есента и зимата

Будлея. Този храст обикновено се подрязва през пролетта, но според Кралското градинарско дружество, може да се подреже наполовина и сега. Това ще придаде на храста по-подреден вид и ще предотврати люлеенето му от вятъра.

Партенисис. Бостънският бръшлян и вирджинското пълзящо растение ще изискват връзване на новите издънки към опори през първите два сезона след засаждането. След като се установят, те могат да бъдат подрязани по всяко време преди Коледа. Старите и пренебрегвани растения реагират добре на резитба и могат да бъдат отрязани до пълни пъпки на около 1 м от земята по това време на годината, отбелязват експерти от Crocus.

Английска лавандула. Английската лавандула може да се подрязва през октомври, като се премахват прецъфтелите цветове и се отрязват зелените нови издънки, за да се предотврати развитието на вдървени стъбла.

Розмарин. Розмаринът трябва да се подрязва след цъфтежа, но преди да настъпи зимата. Подрязвайте растението, за да премахнете прецъфтелите цветове.

Плодни дървета. Подрежете овощните дървета сега, за да подобрите формата и производителността им. При резитба не забравяйте да премахнете всички мъртви и болни дървета. Можете също така да проредите клоните, за да подобрите циркулацията на въздуха и проникването на слънчева светлина, което ще им помогне да растат добре.

Живи плетове. Според Кралското градинарско дружество, октомври е последният месец за подрязване на широколистни живи плетове, за да изглеждат подредени през зимата.

Японски клен. Декоративни дървета като кленове и офики създават красива есенна цветова палитра, когато други растения започват да избледняват. Веднага щом листата окапят, не забравяйте да подрежете тези дървета. Това обикновено се прави между октомври и ноември.

Тези стайни растения предотвратяват мухъл и влага във вашия дом