Сложете спатифилума на това място и дори през зимата той ще цъфти без да спира

Къде да поставим саксията със спатифилума, така че да цъфти постоянно?

Спатифилумът, известен още като „женско щастие“, се смята за едно от най-красивите и непретенциозни стайни цветя. Неговите снежнобели цветове символизират хармония и чистота, а самото растение може да украси всеки интериор. Но за да цъфти обилно и без прекъсване, е важно да се избере правилното място за него в къщата.

Източни и западни прозорци. Спатифилумът обича разсеяна светлина, най-добре се чувства на източните и западните первази на прозореца. Там слънчевите лъчи са меки, не изгарят листата и същевременно осигуряват достатъчно енергия за активен растеж и цъфтеж.

До прозореца, но не на пряка слънчева светлина. Ако имате южни прозорци, е по-добре да поставите саксията не на самия перваз на прозореца, а малко по-далеч - на маса или рафт близо до прозореца. По този начин растението ще получава светлина, но ще бъде защитено от прегряване.

Топли кътчета с умерена влажност. Спатифилумът цъфти красиво, ако е на място с умерена влажност и без течение. В идеалния случай - близо до аквариум или в стая с овлажнител за въздух.

В стая без резки температурни промени. Растението не обича студени первази на прозорците и течение. Най-доброто място за спатифилум е там, където температурата не пада под +18 °C.

Къде не можете да отглеждате спатифилум

В кухнята до печката. Изпренията и саждите са вредни за растението. В никакъв случай не слагайте саксията с него до печката в кухнята.

На течение или близо до климатик. Това също е неподходящо място за поставяне на саксията със спатифилума.

В тъмни ъгли, където изобщо няма светлина. На такива места спатифилумът спира да цъфти, листата пожълтяват, а цветните стъбла отслабват.

Името „женско щастие“ се свързва с народни знаци и легенди: вярва се, че растението носи хармония в дома и помага да се намери любов.

Според общоприетото поверие, ако спатифилум цъфти в къщата на неомъжена девойка, това предвещава бързо запознанство с мъж, а ако е при омъжена жена - настъпването на дългоочаквана бременност.

Някои възприемат спатифилума като индикатор за атмосферата в семейството: в напрегната ситуация той спира да цъфти, може да увехне или да се разболее. За да се възстанови хармонията в отношенията, антуриумът често се поставя до саксията със спатифилум - растение, известно като „мъжко щастие“.

