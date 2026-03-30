Как лесно да обогатите почвата в градината с калий

Добавянето на калий в почвата помага на растенията да растат по-бързо, да устояват на болести и да останат здрави през целия сезон.

Използвайте торове, компост или естествени материали като дървесна пепел и морски водорасли, за да повишите ефективно нивата на калий.

Внимавайте да не прекалявате с калия, тъй като това може да създаде дисбаланс на хранителните вещества и да навреди на растенията ви.

Още: Как да тествате pH на почвата си с помощта на зелева вода

Калият е едно от най-важните хранителни вещества за вашата градина. Той помага на зеленчуците да растат по-бързо и подобрява устойчивостта им към болести. Без него растенията ще отслабнат, ще развият кафяви петна и дори могат да се настанят вредители.

Как да наторите розите в края на зимата за по-големи пролетни цъфтежи

Все пак трябва да бъдете внимателни – твърде много от него може да създаде хранителен дисбаланс. И така, как трябва да добавите калий към почвата? По-долу сме събрали няколко експертни метода.

Добавете тор

Лесен начин за внасяне на калий е чрез тор, който го съдържа в изобилие. Торът лесно се абсорбира в почвата; дори домашно приготвените торове ще доставят това ключово хранително вещество до корените на вашите растения.

Още: Как да добавим азот към почвата за здрави и процъфтяващи растения през целия сезон

За да постигнете успех, прилагайте течен или гранулиран тор по време на вегетационния период, казва Ангелика Забер, специалист по грижа за тревни площи и експерт по градинарство в Online Turf. За предпочитане през пролетта.

Използвайте компост

Компостът, приготвен от хранителни странични продукти, е известен с високото си съдържание на калий.

„Въпреки това, компостът обикновено отнема повече време, за да освободи хранителни вещества в почвата, отколкото торовете“, казва Забер. Това е така, защото страничните продукти трябва да се разградят, процес, който може да отнеме много време. „Също така, ако решите сами да си правите компост , разграждането му може да отнеме от шест месеца до дори две години.“

Още: Топ 7 грешки при подготовка на почвата за разсад

За най-добри резултати, когато създавате компост, се съсредоточете върху използването на богати на калий материали, като бананови обелки, спанак и доматени отпадъци. След това нанесете готовия продукт равномерно върху почвата.

Пипер в дървесна пепел

Дървесната пепел от камините също може да добави калий към почвата. Тя обаче трябва да се прилага само в малки количества.

„Добавянето на твърде много може да увреди растенията, като направи почвата твърде алкална“, казва Забер. Добавяйте го към компостната си купчина от време на време или го нанасяйте директно в основата на почвата на растенията си през зимата и го заравяйте.

Още: Защо старите градинари разрохкват почвата след дъжд

„Това ще му позволи да реагира с влажната почва, което ще позволи на всички съединения в пепелта, които биха могли да изгорят растението, да бъдат обезвредени преди началото на вегетационния период“, добавя тя.

Нанесете брашно от морски водорасли или келп

Брашното от морски водорасли и келп е богато на калий. И двата са фантастични начини да внесете бавно освобождаващ се калий в градината си, казва Уорд Дилмор, основател на Petrus Landscape.

„Всеки от тях има допълнителното предимство да съдържа множество микроелементи, като калций и магнезий, които могат да помогнат за подобряване на почвата като цяло “, казва той.

Още: Как да подготвим почвата за пролетните зеленчуци

Купете брашно от водорасли келп или течен екстракт от морски водорасли от градински центрове и го нанесете на рохкави слоеве около градинските растения, като го държите на няколко сантиметра от стъблата на растението, за да предотвратите гниене.

Използвайте бананова вода

Банановата вода е лесна за приготвяне и употреба. Изсушаването на банановите кори, смилането им и нанасянето на праха върху растенията ви ще добави много калий към почвата. „Някои собственици на жилища могат дори да използват този метод за стайни растения в контейнери“, казва Дилмор.