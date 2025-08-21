Как лесно да си отгледате липа в саксия

Ароматните плодове и цветове са това, което прави липите толкова популярни. С плодове, идеални за сокове, добавяне към напитки или използване в десерти, те са фантастични овощни дървета.

Добре ли е да се засажда липа в двора

Предимствата на отглеждането на липи в саксии включват възможността да ги преместите на идеално място през лятото, а след това да ги внесете вътре, когато температурите паднат. Възможно е да се насладите на цветовете и да получите голяма реколта от липи на слънчева тераса, вътрешен двор или балкон.

Липите могат да бъдат лесно плодно дърво за отглеждане в саксии , стига да се спазват определени фактори, които ги поддържат щастливи и здрави.

Контейнерите откриват възможности за отглеждане и грижа за цитрусови дървета в по-хладен климат, което е особено важно за липите, тъй като те са чувствителни към температура.

„Липовите дървета са най-чувствителни към замръзване от всички цитрусови дървета и са студоустойчиви до около 0°C, когато са засадени в земята“, обяснява Бетани Лакатос , експерт по растенията в Fast Growing Trees.

Въпреки това, когато са в контейнери, те са дори по-малко студоустойчиви, отколкото когато растат в земята. „Ако се отглеждат в контейнер, ще трябва да се внесат на закрито, когато температурите паднат под 10°C“, добавя Бетани.

Предимство на отглеждането на овощни дървета в саксии е, че можете да поставите саксиите на най-слънчевото място в двора, далеч от студени ветрове. Като цяло, липите се нуждаят от поне шест часа слънчева светлина. Има обаче места, където може да се препоръча повече или по-малко пълно слънце.

Специфичните изисквания за светлина на липите също трябва да се вземат предвид, когато презимувате растенията на закрито, за да ги предпазите от студените зимни температури.

„На закрито през зимата те се нуждаят от поне 5 часа слънчева светлина, въпреки че обикновено е необходима лампа за отглеждане, за да се предотврати обезлистяването им и да изглеждат най-добре“, добавя експертът по овощни дървета. „ Лампата за отглеждане може да бъде включена от 14 до 16 часа, с поне 8 часа изключена.“

Разнообразие

Най-добрият избор, ако искате да отглеждате липа в саксия, е джуджест или компактен сорт. Тези видове предлагат цялата красота и аромат на липа, без да достигат 4,5 метра или повече, както обикновените сортове.

Джуджевите липи растат до 90-180 см, в зависимост от сорта, и са подходящи за градини в контейнери . Може да се нуждаят от пресаждане, докато се развиват, но са способни да цъфтят и дават обилни плодове на по-компактни дървета.

Саксия и почва

Изберете саксия, която е малко по-голяма от кореновата бала на липата и с течение на времето пресадете дървото в по-голям контейнер. Това винаги е по-добър подход, отколкото да го поставите директно в твърде голяма саксия, което може да доведе до това дърветата да престоят във влажна почва за продължителни периоди.

Саксията може да бъде от всякакъв материал, но саксиите от теракота са препоръчителни. Те изсъхват по-бързо от пластмасовите контейнери, но това може да е полезно, когато отглеждате липа в саксия.

„Използването на порести теракотени контейнери и почва за цитрусови плодове или кактуси спомага за добър дренаж и предотвратява преполиването, което е важно, защото липите са чувствителни към кореново гниене“, съветва Бетани Лакатос.

Абсолютно задължително е всеки съд да има дренажни отвори на дъното, за да може излишната вода да се оттича и да се предотврати престоя на липата в подгизнала почва твърде дълго. Алтернатива на почвата за цитрусови растения или кактуси е да се напълнят саксиите с безпочвена, добре дренирана почвена смес.

Преполиването на растенията представлява голям риск за липите в контейнери; важно е да се позволи на почвата да изсъхне преди поливане. Поливайте цитрусовите дървета само когато горните пет сантиметра почва са изсъхнали и поливайте обилно, когато го правите, докато видите водата да изтича от дренажните отвори.

И адаптирайте графика си за поливане сезон на сезон. „Поливането ще варира в зависимост от температурата и климата, но като цяло липите ще се нуждаят от повече вода през вегетационния период, когато температурите са по-топли и активно растат и узряват плодовете си“, казва Бетани.