Как правилно да берем краставици: Трик за щедра есенна реколта

След август слънчевите часове започват да намаляват, но краставичните лози могат да дават плодове до първите слани. Тайната се крие в специалните грижи, които задействат втората вълна на плододаване.

Трик за щедра есенна реколта от краставици

Ключовият трик е редовното и правилно събиране на краставиците, което не позволява на растенията да хабят енергия за узряване на семената. Всяка останала на лозата израснала краставичка сигнализира на растението за завършване на жизнения цикъл

През есента прибирането на реколтата трябва да се извършва по-често, буквално през ден, като се избират дори малки плодове. Такова интензивно прибиране стимулира образуването на нови яйчници и удължава вегетационния период.

Мулчирането на почвата с дебел слой органична материя помага да се запазят корените на краставицата жизнеспособни до замръзване. Топлата коренова система е ключът към активния растеж на лозята в хладните дни.

Използвайте изгнил компост, слама или окосена трева, като ги полагате на слой от поне 5-7 см. Мулчът не само затопля корените, но и задържа влагата и потиска плевелите.

В края на лятото краставиците критично се нуждаят от калий, за да повишат устойчивостта си на студ и болести. Обикновената дървесна пепел се превръща в идеален тор за целта. Чаша пепел се запарва в кофа с вода за един ден, след което растенията се поливат в корените. Пепелта насища почвата с калий и микроелементи без риск от изгаряния. Листното подхранване със слаб разтвор на урея (10-15 гр на 10 л вода) ще подпомогне листния апарат, който страда от застудяване. Пръскайте листата рано сутрин при облачно време.

Здравите зелени листа продължават фотосинтезата, осигурявайки на растенията енергия за растеж на плодовете. Защитата на листата от ранно пожълтяване е основата за добра есенна реколта.

Хладните августовски нощи и росата създават благоприятни условия за брашнеста мана. За профилактика растенията се пръскат с разтвор от суроватка (1 литър на 10 литра вода). Млечнокиселите бактерии създават защитен филм върху листата, предотвратявайки развитието на гъбички. Третирането се извършва веднъж на всеки 7-10 дни, особено след дъжд.

При заплаха от първите есенни слани, лехите с краставици се покриват с лек агрофибър по арките. През деня покритието се отстранява, за да се осигури достъп на светлина и опрашване. Този прост трик предпазва деликатните растения от студ, удължавайки сезона на прибиране на реколтата с 2-3 седмици. Хрупкави краставици от собствената ви градина ще ви радват до късна есен.

