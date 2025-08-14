Ако краставиците са криви, наторете ги с това през август

Август носи неприятна изненада на градинарите: вместо дългоочакваните прави краставици, по лехите се появяват криви или усукани краставици. Този проблем е познат на мнозина и често е повод за недоволство след грижите в продължение на месеци.

Торене на краставиците през август, за да са прави и сочни

Изкривяването на плодовете в края на лятото обикновено сигнализира за дисбаланс на хранителните вещества. Растенията реагират особено остро на липсата на един ключов елемент през периода на активно плододаване. Дефицитът на калий е честа причина за деформация на плодовете и съответно за тяхното изкривяване.

Когато няма достатъчно калий, краставиците нямат време да се оформят правилно. Те губят класическата си цилиндрична форма, стават грозни и неапетитни. Това пряко влияе не само на външния вид, но и на безопасността на реколтата.

Опитните градинари знаят прост и ефективен начин да поправят ситуацията. Те използват достъпна и екологична добавка - обикновена дървесна пепел. Пепелта е ценен източник на лесно смилаем калий за растенията. За да приготвите работния разтвор, вземете около чаша пресята пепел. Този обем се разрежда в десет литра отстояла вода при стайна температура и се разбърква добре.

Получената пепелна инфузия се полива директно под корените на краставиците. Важно е да се избягва попадането на разтвора върху листата, за да се избегнат изгаряния. Едно такова подхранване може бързо да попълни калиевия дефицит.

За стабилен резултат третирането се повтаря на интервали от 7-10 дни. Редовното приложение позволява на растенията постоянно да получават необходимия елемент. Това осигурява равномерно образуване на нови яйчници. Освен калий, пепелта съдържа фосфор и комплекс от микроелементи. Те са важни и за цялостното здраве на краставичните храсти и качеството на плодовете. Този вид торене действа комплексно, укрепвайки растенията.

Успоредно с въвеждането на пепел, си струва да се преразгледа режимът на поливане. Неравномерната влажност на почвата често влошава проблема с кривите краставици. Почвата под растенията трябва да остане постоянно умерено влажна.

Резките промени между суша и обилно поливане са вредни за корените. Това предотвратява равномерното усвояване на хранителни вещества, включително добавения калий. Балансираното поливане е важно допълнение към торенето. Инфузията от пепел помага за подобряване на формата на зреещите краставици. Много градинари отбелязват видимо подобрение след първото или второто третиране. Плодовете стават по-гладки и по-привлекателни.

Спазването на графика за подхранване и поливане гарантира качествена реколта до есента. Правите и сочни краставици ще зарадват всеки градинар в края на сезона.

