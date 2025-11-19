"Това не е единствения възможен бюджет": Работодателите се оплакаха, че им взимат 1 млрд. евро

Бизнесът не отстъпва от позицията си и настоява за корекции в основните параметри на бюджета за 2026 г. Ние отиваме с аргументи, а не да се молим. Това каза Кирил Бошов, зам.-председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на Нова телевизия. Според него бюджетът в сегашния си вид "не е единственият възможен". "С разумни промени може да се избегне натиск върху компаниите. Планираното увеличение на осигуровките и данъка върху дивидента ще струва 1 млрд. евро, взети от бизнеса и от нашите служители още догодина", каза той.

Заместник-председател на Българската стопанска камара Станислав Попдончев обърна внимание върху нарастващото неравенство между различните групи в публичния сектор. "На едни служители доходите им се увеличиха с 50%, 75%, дори 85%, а тази година пак имат 12% отгоре. За други – няма почти никакво увеличение", посочи той.

"Разходите растат експоненциално. Вече сме на 107 млрд., догодина се планират 55 млрд. евро. Приходите няма как да нараснат в този темп. Или ще трупаме огромни дефицити, или ще стигнем до повишаване на данъци", поясни Попдончев.

Икономистът Никола Филипов критикува липсата на реформи. "Не виждам нищо различно от последните пет години — вдига се минималната работна заплата, минималният и максималният осигурителен доход. Това директно удря бизнеса и прави работещите по-бедни", каза той.

Експертите са единодушни, че без целенасочени промени проектобюджет 2026 ще задълбочи фискалните рискове и ще натовари както бизнеса, така и гражданите.