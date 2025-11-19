Официално: Мариан Бачев с нов шеф на кабинета, вярната на Слави Диана Младенова е отстранена

Вече е официално потвърдена ключова рокада в Министерството на културата (МК). Досегашният началник на политическия кабинет на Мариан Бачев - Диана Младенова, е отстранена, а на нейно място е назначена Константина Атанасовска. Непотвърдена информация за смяната се появи преди дни в различни медии, но днес новината вече е официална, тъй като името на Атанасовска вече фигурира в сайта на МК като началник на кабинета на Бачев.

Припомняме, че Диана Младенова е един от най-верните хора на Слави Трифонов и беше дългогодишен продуцент на "Шоуто на Слави", а до 2024 г. бе и съсобственик на "Седем Осми АД". Тя бе назначена като началник на кабинета на министъра на културата Мариан Бачев през февруари 2025 г. При назначаването ѝ Бачев заяви, че Младенова ще гарантира да няма недоразумения от финансов и юридически характер в културното министерство.

Диана Младенова, снимка: "Шоуто на Слави"

Не е ясно каква е причината за нейната смяна, нито дали сама е напуснала поста, или е била отстранена, каквато информация има в други медии. В публикациите се посочва още, че лично председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов е съобщил в неделя (16.11) на Диана Младенова, че вече не е началник на политическия кабинет на Мариан Бачев.

На 18.11 Actualno.com изпрати въпроси към МК, касаещи смяната на Младенова, но до този момент отговори няма.

Коя Константина Атанасовска

Константина Атанасовка досега бе директор на дирекция "Управление на собствеността" след напускането на титулярката Нуршен Малкоч. Професионалната ѝ кариера е преминала през МРРБ и освен това е била представител на държавата в съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД.

