Как съберем гел от алое вера, без да повредим растението си

Алое вера е красиво, величествено стайно растение, но не е само във външния вид. Можете също така да съберете алое вера и внимателно да извлечете неговия гел, който може да се използва за успокояване на сърбящ скалп, овлажняване на тялото и други. В края на краищата, кой не е мазаъл алое върху слънчевото си изгаряне след горещ ден на плажа?

Ако обаче планирате да съберете алое, е важно да следвате правилните стъпки. Този процес ще ви помогне да извлечете най-много гел и ще гарантира, че растението ще остане здраво и процъфтяващо след това.

Кога да се прибира реколтата

Преди всичко, трябва да берете алое вера само ако е на поне 2 до 3 години. Ако е по-младо, растението няма да е имало достатъчно време да развие полезни съединения.

Що се отнася до другите признаци? „Здравите, готови за прибиране на реколтата листа ще имат наситен, ярък зелен цвят“, казва Анкит Сингх, доцент по градинарство в Университета на Мейн. „Избягвайте листа, които пожълтяват, покафеняват или изглеждат изсъхнали.“

Как да се събира реколтата

Преди да започнете да събирате реколтата, е важно да съберете правилните инструменти. Сингх препоръчва чист, остър нож или градински ножици. „Ножичките не са толкова подходящи“, отбелязва той. „Те могат да изстискат сока.“ След като това е на мястото си, можете да започнете да събирате реколтата.

Изберете лист. „Изберете външен лист на растението“, казва Ноел Джонсън, градинар и автор на „Градината в сухия климат“ . „Те са по-стари и съдържат най-много гел от алое вера.“ Листът трябва да е яркозелен и плътен.

Отрежете основата. Опитайте се да режете възможно най-близо до основата на растението. „Ъгловото рязане може да помогне за дренажа“, добавя Сингх.

Отрежете краищата. Поставете листа плоско, за да можете да отрежете бодливите краища, съветва Джонсън.

Отстранете алоина. Алоинът е естествено слабително и дразнител на кожата и се съдържа в латекса на алое вера. За щастие, той е сравнително лесен за отстраняване. „Дръжте листа изправен над съд или мивка за 10 до 15 минути“, казва Сингх. Листът ще стане червеникавокафяв, докато се окислява.

Изплакнете. След като алоинът се отцеди, изплакнете листа под течаща вода. Това ще премахне останалите остатъци, както е описано от Сингх.

Вашето алое вера ще продължи да вирее след като откъснете листо - стига да се грижите за него. „Никога не отстранявайте повече от три до четири листа от растението наведнъж и винаги оставяйте пет до седем здрави листа на растението“, казва Сингх. „Прекомерното събиране на реколтата може да го отслаби или убие.“

Той също така препоръчва да давате почивка на алое вера между реколтите – в идеалния случай от няколко седмици до месец.

Как да извлечете гела

Още не сте готови! Гелът е вътре в самия лист от алое вера, който ще трябва внимателно да отрежете.

Сингх препоръчва два метода: филетиране или изгребване. За първия, направете разрез под зелената кора от едната плоска страна на листа, след което повторете от другата, за да разкриете гела вътре. Ако искате да опитате втория, просто използвайте лъжица, за да изгребете гела, след като отстраните един слой кора.

След като извлечете гела, той ще бъде на едри парчета, така че е добра идея да го обработите. „Сложете го в блендер, за да го разбиете и го използвайте веднага“, казва Джонсън. „Или го съхранявайте в затворен контейнер в хладилник до седем дни.“

Като алтернатива, ако е необходимо да го съхранявате по-дълго, можете да замразите гела и да го съхранявате от четири до шест месеца.