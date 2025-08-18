Какви грешки допускаме при пръскане на лозето с бордолезов разтвор?

Бордолезовият разтвор се използва широко в градинарството. Целта е да се избегнат гъбични заболявания. В повечето случаи градинарите използват този състав за превантивно третиране на растенията в началото на пролетта. Благодарение на това културите не боледуват през целия сезон. Например, листата на ягодоплодните храсти не се покриват с петна през лятото, а лозата не страда от гниене и плесен. През лятото процедурата за третиране на растенията се повтаря. Сместа е напълно безвредна за растителността, но в същото време е устойчива на различни патогени.

Приготвяне

Ето как се приготвя бордолезов разтвор за пръскане на лозе.

Още: Кога е най-подходящо време за пръскане на лозето – сутрин или вечер?

Никога не смесвайте препаратите в метален съд. За да приготвите 1-процентен разтвор, използвайте следната рецепта: разредете сто грама фин меден сулфат в топла вода с обем един литър. След това добавете още четири литра студена вода. В отделен съд трябва да приготвите варов разтвор – 130 г негасена вар в един литър вода. Разредете добре сместа и долейте до обем от пет литра със студена вода, след което я прецедете. Когато смесвате двете съставки, трябва да бъдете много внимателни и да разбъркате сместа добре с дървена пръчка.

За да приготвите 3-процентов разтвор, вземете триста грама меден сулфат и четиристотин грама вар за същото количество вода.

Съхранявайте негасената вар в херметически затворен съд.

Филтрирайте веществото преди употреба.

Пръскането трябва да се извършва в същия ден, в който е приготвен разтворът. В никакъв случай не трябва да се оставя за повторна употреба.

Не добавяйте други компоненти или вода към вече приготвената смес. Такива действия ще направят всички полезни свойства на течността неизползваеми. Ако се спазва цялата технология на приготвяне, бордолезовата смес за грозде ще има ярко син цвят и консистенция на суспензия. Когато се потопи в разтвора лакмусова хартия, цветът ѝ трябва да остане същият. Ако използвате фенолфталеин, тя ще стане пурпурночервена.

Още: На колко време трябва да се подрязват лозята

Не третирайте растението, когато цъфти.

Не пръскайте при ветровито или дъждовно време, или при роса. В сравнение с други фунгициди, бордолезовата смес се задържа върху листата на растението дълго време, като по този начин го предпазва от въздействието на външната среда.

Инструкции за употреба

Лозата трябва да се обработи за първи път в края на февруари - началото на март, преди да е цъфнала. По този начин растението е защитено от гъбични спори, които се намират не само в почвата, но и във въздуха.

Още: Защо пръскането на лозята със сода бикарбонат е толкова ефективно срещу повечето болести?

При пръскане на растението, разтворът трябва да се нанася равномерно, така че да може да се стича по стъблото и да покрива всички пукнатини, премахвайки микроорганизмите, които са се заселили в тях. Препаратът е ефективен в продължение на един месец. Повторно пръскане се извършва с по-ниска концентрация.

Грешки, които трябва да се избягват

В никакъв случай не трябва да третирате културата с метла или друго устройство, различно от пръскачка. Само тя може да достави препарата до труднодостъпни места и да го разпредели равномерно. При грижите за гроздето е много важно всички обработки да се извършват в рамките на определения срок, в противен случай няма да има полза от употребата му. Трябва да се има предвид, че бордолезовата смес е фунгицид, който се използва само за превантивни цели и служи като бариера срещу патогените. При грижите за гроздето е много важно всички обработки да се извършват в рамките на определения срок, в противен случай няма да има полза от употребата му.

Реколтата трябва да се обработва вечер или сутрин, като се внимава да няма роса, дъжд или вятър. В противен случай може да изгорите листата и ствола.

Още: Ако неузрялото грозде загнива - ето как да го спасите

Преди прибиране на реколтата, обработката трябва да се спре 25 дни по-рано. Когато се консумират плодовете, те трябва да бъдат добре измити.