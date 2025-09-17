Какво да засадите през септември и октомври: Пълен списък

Септември е специално време за градинарите. Това е не само месецът на прибиране на щедра лятна реколта, но и идеалното време за нови насаждения. Умерените температури и повишената влажност създават оптимални условия растенията да имат време да се вкоренят добре преди настъпването на студеното време или да зарадват с ранни издънки следващата пролет. Есенното засаждане е стратегическа стъпка, която ви позволява да спечелите предимство за следващия сезон.

Зеленчуци за есенна и пролетна реколта

Септември е чудесно време за отглеждане на зеленчуци, които или ще узреят преди първите слани, или ще преживеят зимата и ще бъдат едни от първите, които ще дадат реколта. Например, репичките са непретенциозна и бързорастяща култура. Ако посеете ранозреещи сортове през септември, можете да съберете реколтата след около 3 седмици. Предимството на есенното засаждане е липсата на вредители, а семената трябва да се засаждат в бразди с дълбочина 2 см.

Най-доброто време за зимния магданоз е от края на септември до началото на октомври. Той успешно презимува в района, но покълва по-зле от пролетния магданоз, затова при сеитба се препоръчва да се сложат повече семена и площта да се покрие с фолио за зимата.

Една от най-важните задачи през септември е засаждането на зимен лук и чесън. Важно е да не бързате, за да не поникнат тази година. Най-доброто време за това е краят на септември, а в по-топли райони тези култури могат да се засаждат до ноември. Засадени по това време, те се вкореняват в почвата и веднага започват активно да растат, щом снегът се стопи. Това ви позволява да получите много по-ранна и по-силна реколта, отколкото при пролетното засаждане.

За ранна пролетна реколта морковите и цвеклото се засяват в късна есен (края на октомври или ноември), така че семената да презимуват в почвата.

Сред бързорастящите култури, които са идеални за есенна сеитба, се откроят различни видове маруля и други зелени растения. Например, грахът (за микрозеленчуци) ще бъде готов след 20 дни, листната горчица може да издържи на минусови температури и узрява за 2-3 седмици, а кресонът може да се реже за 12-15 дни. Можете също да засадите маруля, рукола и спанак, които са непретенциозни в грижите и са готови за прибиране на реколтата след няколко седмици.

Засаждане на цветя

За тези, които мечтаят за ярка пролетна градина, септември е най-подходящото време за засаждане на луковични цветя Това е идеалният период за иглики с малки луковици (кокичета, мускари, минзухари), както и за лалета , нарциси и зюмбюли. Засаждането на тези цветя трябва да се извърши около месец и половина преди настъпването на упоритите слани.

Есента е идеална и за засаждане на многогодишни цветя : божури, хортензии, делфиниуми, маргаритки, клематиси, флоксове и незабравки.

Кралицата на цветните лехи, розата , заслужава специално внимани. Разсадът ѝ трябва да се засажда от 20 септември до средата на октомври, за да има време да се вкорени преди настъпването на студеното време.

Засаждане на овошки и ягодоплодни култури

Есента е идеална за разширяване на градината с овощни дървета и ягодоплодни храсти. Ябълковите дървета, крушите, сливите и черешите, засадени през септември, имат време да се установят преди настъпването на студеното време, което ги прави по-силни и по-издръжливи. Същото важи и за ягодоплодните храсти: малините и касисът , засадени през есента, започват да растат активно през пролетта, преди засадените по-късно. Малините могат да се засаждат на слънчево място, като предварително са наторили района с оборски тор или хумус.

Зимните ягоди се вкореняват дори по-добре от засадените през пролетта и могат да дадат първата си реколта на следващата година. Могат да се засаждат от началото на септември до средата на октомври, но е важно да се засадят 30 дни преди първата сериозна слана.

