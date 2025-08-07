Кофа от този отпадък замества скъпите торове от магазина

Много плевели не са врагове на градинаря, а скрити източници на хранителни вещества за градината. Особено ако знаете какво да правите с тях. Коприва, репей, магарешки бодил, глухарче - всичко това не е просто досадна зеленина, а истински биологични акумулатори на калий, калций, магнезий и азот. Ето как опитните градинари използват плевелите за приготвяне на тор.

Употреба на плевели за торене на градината: Как се приготвя и как се използва настойката

Един от най-лесните начини да използвате тази сила е да накиснете плевелите във вода. Трябва ви само кофа, вода и малко търпение. След няколко седмици ще имате мощен концентрат, който растенията абсорбират многократно по-бързо от компоста. И никакви семена на плевели няма да се разпространят по лехите. Методът е особено полезен, ако премахвате плевели, които вече са започнали да отделят семена. Вместо да ги компостирате (и след това да ги разпръсквате из парцела), накиснете ги във вода. След няколко седмици те ще се превърнат в течен тор, без риск от самозасаждане.

Има два подхода за приготвяне на тора: запарете един вид растение отделно, ако искате например калиева настойка от репей за домати, или направете универсален зелен тор от коприва, глухарчета, магарешки бодил и други - тогава ще получите многофункционален биотор за цялата градина.

„Всичко, от което се нуждаете, е кофа, вода и малко биология. Добавям шепа листен хумус изпод дърво - това стартира ферментацията, обогатява запарката с гъбички и бактерии“, обяснява руският агроном Николай Андреев.

След две седмици запарката може да се прецеди и да се използва. Основното е да се разреди с вода в съотношеение 1:10, за да не се изгорят корените. Ако течността се е запарила по-дълго, до няколко месеца, разредете я с по-голямо количество вода - 1:50. В случая концентратът е по-силен и затова е задължително да се разреди с по-голямо количество вода.

Тази инфузия е особено полезна през пролетта и началото на лятото, когато растенията тепърва набират маса. А ако оставите кофата под навес и просто добавяте нови порции вода и плевели, когато е необходимо, можете да имате постоянен източник на безплатен тор за целия сезон.

Ако живеете в зона с по-студен климат, по-добре е да поставите кофата в плевня - процесът ще спре, когато замръзне. Но в извън сезона можете да започнете ферментацията предварително, така че запарката да е готова до пролетта.

