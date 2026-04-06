Кога да пресаждате хортензиите

Дори и с най-добрия ландшафтен дизайн и старателното планиране, се случва храсти като хортензии да се нуждаят от преместване. Понякога те просто пречат, докато растат; друг път са на грешното място, където не виреят.

Въпреки че процесът на преместване на хортензия не е труден, е ключово да изберете правилното време и да следвате специфичен протокол за пресаждане, за да сведете до минимум шока от пресаждането, на който хортензиите са склонни.

Ето какво споделиха двама експерти за най-подходящото време за пресаждане на хортензии, както и техните съвети за успешен процес на пресаждане. Съветите се отнасят както за хортензии, които вече растат във вашия двор, така и за новозакупени растения.

Избягвайте трансплантационен шок

Пресаждането на хортензия в неподходящо време на годината стресира растението и влияе върху следващия цъфтеж. Ако изкопаете хортензия, докато активно расте, тя вероятно ще изпадне в шок от трансплантацията, който включва симптоми като увиснали листа и по-малко или никакви пъпки и цветове. Тежкият шок от трансплантацията може да убие растението.

За да избегнете шок от пресаждането, пресадете хортензията си, докато е в период на покой. Това означава, че цветовете са умрели и повечето листа са опадали. Времето трябва да е хладно и в идеалния случай да не е период на суша, тъй като хортензията трябва да се полива редовно след пресаждането.

Място за пресаждане

Когато пресаждате хортензия, уверете се, че условията на новото място са също толкова подходящи, колкото преди, или дори по-добри.

„Въпреки че хортензиите са обозначени като растения за пълно слънце, в южния климат те се възползват от следобедна сянка. Хортензиите лесно изгарят от слънцето, така че известна защита от най-горещата част на деня ще гарантира, че цветовете ви ще останат красиви през целия сезон“, казва Никол Дилън, собственик на цветна ферма Breemar.

Достатъчната влага е също толкова важна. Изберете място с влажна, но добре дренирана почва. Въпреки че хортензиите се нуждаят от вода, те не виреят добре в подгизнала, мокра почва.

Най-доброто време за пресаждане на хортензии

Пресаждането на хортензии по време на периода на покой обикновено означава или пресаждане през есента, след като хортензията е започнала да умира за сезона, или ранна пролет, преди да започне вегетационният си период. „През есента растенията са на път да преминат в състояние на покой за сезона, така че да могат да съсредоточат цялата си енергия върху развитието на корените, вместо върху растежа на връхните части“, казва Дилън.

Това време ще варира в зависимост от климата, но добро правило е да засаждате, когато сте сигурни, че предстоят шест седмици с меки, по-хладни температури. Искате да оставите достатъчно време на хортензията да се вкорени, преди да настъпят екстремни горещини или екстремни студове. Стремете се да засаждате след последните слани през пролетта.

Есенно пресаждане

„Израснах с баща, който управляваше много голям градински център. Все още виждам банера „Есента е за засаждане“, казва Холи Хайдер Чапъл, собственичка на цветя Holly Heider Chapple. Тя обяснява, че есента е най-малко стресиращото време за храстите, като хортензиите, да пуснат корени.

Хайдер Чапъл казва: „Ако разделяте, пресаждате или просто създавате нови градини, есента е подходящото време. Хортензията няма да се налага да преминава през летните жеги, тъй като развива коренова система и става част от вашия имот.“

За да намерите точния момент, изчакайте, докато цветовете умрат, а листата покафенят и започнат да падат. Стига да сте преди първата слана и земята е все още гъвкава, значи сте в рамките на есенния прозорец за засаждане. Дилън съветва, че това обикновено е шест до осем седмици преди първата слана.

Пролетно пресаждане

Пролетта е подходяща и за пресаждане на хортензии, което е добра новина за тези, които планират градината си в последния момент. Изчакайте, докато отмине и последната заплаха от слана, но не го отлагайте толкова късно през пролетта, че хортензията вече да е започнала бързия си растеж за лятото.

Стъпка по стъпка ръководство за пресаждане на хортензии.

Изберете правилния ден за пресаждане. „Пресаждайте в облачен ден. Облачните дни и по-ниските температури ще помогнат при шок от пресаждането“, казва Дилън.

Изберете място, което получава нужното количество светлина за вашия вид хортензия и предлага изобилие от естествена влага.

Полейте хортензията си преди пресаждане.

На новото място изкопайте дупка с големи размери, която предлага достатъчно място за кореновата бала.

Изкопайте хортензията си с лопата. Уверете се, че сте изкопали колкото е възможно повече от кореновата бала.

Засадете хортензията в подготвената дупка. Запълнете с оригиналната почва, обогатена с органична материя, за да добавите хранителни вещества и да подобрите дренажа.

Внимателно навлажнете почвата и покрийте зоната със слой мулч от 1 до 2 инча .

Поливайте бавно и обилно.