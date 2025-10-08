Кога се прави есенното пръскане на овошки?

Есенното пръскане не е просто навик, а основна практика в овощарството. То цели унищожаване на зимуващите форми на гъбични заболявания, бактерии и вредители, които се укриват в кората, пукнатините и падналите листа. Ако тези патогени останат незасегнати, напролет те ще се активират и ще започнат да заразяват младите листа и плодове.

Така болести като струпясване, брашнеста мана, къдравост по прасковата или монолиоза могат да се проявят още в началото на сезона и да компрометират добива. Освен това есенното пръскане намалява популацията на неприятели като листни въшки, акари и плодови червеи, които зимуват в градината.

Подходящият момент за есенно пръскане

Най-важният въпрос е кога точно трябва да се извърши тази практика. Общото правило е пръскането да се прави след приключване на листопада, когато дървото е в покой, но преди настъпването на постоянни студове.

Снимка: iStock

Важно е да се изчака пълното окапване на листата, тъй като те пречат на равномерното покритие на клоните и ствола с препарата. Ако се напръска твърде рано, част от патогените ще останат скрити под все още зелената листна маса и процедурата ще е по-малко ефективна.

От друга страна, прекалено късното пръскане, когато температурите вече паднат под нулата, може да доведе до неуспех, тъй като разтворът не се задържа добре върху кората, а и самото дърво е подложено на стрес.

Климатични условия и времето на деня

Не по-малко важно е да се съобрази времето в деня, когато се извършва есенното пръскане. То трябва да се прави при сухо и спокойно време, без вятър и валежи. Температурата на въздуха е добре да бъде около 5–10 градуса по Целзий.

Ако е прекалено студено, разтворът може да замръзне и да не подейства, а ако е прекалено топло, има риск от бързо изпаряване и недостатъчно действие. Обикновено най-подходящи са сутрешните или следобедните часове в сухи дни. Не бива да се пръска при мъгла или роса, тъй като влагата разрежда препарата и намалява неговата ефективност.

Подготовка преди самото пръскане

Преди да се пристъпи към пръскането, е важно да се направи добра подготовка. Това включва почистване на падналите листа, изрязване на сухите клони и премахване на мумифицирани плодове. Те често са източник на инфекции и ако останат в градината, ще направят пръскането по-малко резултатно. Добра практика е също така да се остърже старата кора от ствола и дебелите клони, защото именно там се крият зимуващи патогени и яйца на насекоми.

Използвани препарати

Есенното пръскане обикновено се извършва с т.нар. зимни разтвори, които са по-силни и концентрирани от пролетните. Най-често се използват медни препарати като бордолезов разтвор, меден оксихлорид или други медсъдържащи фунгициди. Те имат силно противогъбично и антибактериално действие.

Освен това се прилагат и минерални масла, които създават филм върху кората и унищожават зимуващите форми на насекомите. При нужда може да се използват и комбинирани препарати, които действат едновременно срещу гъбички и неприятели.

Видове овошки и специфики

Различните видове овошки имат своите особености при есенното пръскане. Например ябълките и крушите са силно податливи на струпясване, затова при тях е важно медното пръскане да бъде обстойно. Прасковите страдат от къдравост на листата, която също се ограничава чрез есенна обработка. Черешите и вишните често са нападани от монолиоза, заради което пръскането е задължително. При сливите освен болести проблем създават и плодови червеи, така че минералните масла са добър избор. Всеки овощар трябва да познава слабите места на своите дървета и да избира подходящите препарати спрямо тях.

Практически съвети за успешно пръскане

За да бъде пръскането ефективно, трябва да се обхванат всички части на дървото – ствол, клони, разклонения и основата около корените. Често се допуска грешка като се напръсква само горната част, а по-долните клонки и стволът се пренебрегват. Препаратът трябва да покрие кората равномерно, без да се стичат големи капки. Не трябва да се забравя и безопасността – работа с ръкавици, маска и защитни очила е задължителна, тъй като препаратите са силни и могат да бъдат вредни за човека.

Снимка: iStock

Последици при пропускане на есенното пръскане

Много стопани смятат, че ако дървото изглежда здраво, могат да пропуснат есенното пръскане. Това е сериозна грешка. Невидимите спори и зимуващи насекоми ще останат в градината и напролет ще се развият масово. Така през пролетта и лятото ще се наложи многократно третиране с по-силни препарати, което не само е по-скъпо и трудоемко, но и крие риск от натрупване на остатъчни вещества в плодовете.

Връзката между есенното и пролетното пръскане

Есента пръскането се извършва основно с цел унищожаване на зимуващите форми, докато напролет се цели защита на новите тъкани. Ако есенното пръскане бъде направено правилно, пролетното ще бъде значително по-ефективно и ще изисква по-малко третирания. Затова двата сезона трябва да се разглеждат като части от един цялостен процес на растителна защита.