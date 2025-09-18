Кога трябва да внесете растенията на закрито след лятото

Ако прецените кога да внесете растенията вътре след лятото, ще предпазите вашите външни бижута от унищожаване от студ. Една слана може да унищожи нежните билки или бегонии. Ако го направите правилно, те ще останат буйни на закрито през цялата зима. Ако не успеете, растенията ви ще се превърнат в увиснала каша.

Вярвате или не, малко по-сложно е от това да изберете произволно време, за да ги внесете. Следете времето и знайте какво могат да понесат вашите растения. Част от добрата грижа за стайните растения е да се спазват основните неща като светлина и вода, за да се направи преместването гладко. Това не е нещо, което искате да объркате.

Признаци, че е време да внесете растения вътре

Растенията дават сигнали, когато настъпва студ. Забелязват пожълтели листа или увиснали стъбла. Забавянето на растежа е друг знак. Растения като босилек или импатиенс обикновено започват да показват това първи. Следете времето. Спад под 10°C е силен сигнал, че е време за преместване.

Нощните температури са истинският удар. Когато започнат да падат до 7°C, повечето растения стават раздразнителни. Предупрежденията за слана са последният ви шанс. Не позволявайте лед да удари саксиите ви. Облачните дни могат да маскират застудяванията, затова проверявайте прогнозата всеки ден. Ранното преместване ви спестява главоболия по-късно.

Указания за температура

Температурата, която да внесете растенията вътре, зависи до голяма степен от вида растения, които имате. По-меките, по-нежни растения като здравец или колеус трябва да се внесат вътре, за да се аклиматизират, когато нощните температури достигнат 7-10°C, а тропическите растения като хибискус не могат да се справят с температури под 10°C. Устойчиви билки като розмарин може все още да виреят до 4°C.

Местното време определя цялостната картина. Крайбрежните места задържат топлината по-дълго. Вътрешните райони се охлаждат бързо. Полезно е да имате нещо, с което да измервате температурата

Как да аклиматизираме растенията за отглеждане на закрито

Растенията мразят бързите промени и няма да се справят добре с внезапната промяна. Ако ги поставите на закрито твърде бързо, листата ще окапат. Започнете, като ги поставите на сенчесто място на открито за една седмица, когато температурите достигнат 10°C. Намалете поливането, за да съответства на по-сухия въздух в помещението.

След това ги преместете на веранда или в гараж за 3-5 дни. Вътре изберете място със светлина близо до мястото, където са на открито. Растения като жадните за слънце здравец се нуждаят от ярък прозорец. Лампа за отглеждане може да спаси тъмните стаи.

Тропически растения - Някои растения са абсолютни страхливци в студа. Тропически растения като фикус или цитрусови започват да се цупят в минутата, когато нощните температури паднат до 10°C. Оставете ги навън и ще видите как листата им падат за една нощ. Те просто не могат да го понесат.

Едногодишни - Едногодишните растения като петунии и бегонии се задържат малко по-дълго. Обикновено цъфтят до средата на есента, около 7°C. Но когато цъфтят, това не е постепенно. Една студена нощ и изглеждат сякаш някой е изключил щепсела.

Многогодишни растения - Многогодишните растения са по-издръжливи. Лавандулата , салвията , дори някои билки ще се запазят чак до ноември, ако нощните температури останат над 4°C. Те не умират наведнъж. Бавно увяхват, докато накрая не ги унищожи слана.

Билки - Билките са навсякъде. Босилекът е малко чувствителен и започва да пожълтява под 10°C. Мащерката , риганът и градинският чай са обратното. Те едва усещат захлаждането в средата на 40-те градуса.

Сукуленти - Сукуленти като алое или нефрит правят хората прекалено самоуверени. Някои ще издържат стабилно до 4°C, но други бързо се разпадат. Трябва да знаете кой вид имате, или ще се научите по трудния начин.