Лесната за отглеждане билка на закрито

Винаги е удовлетворяващо да отглеждате успешно билки, за да подправите храната си. Още по-удовлетворяващо е, когато билката е лесна за отглеждане при различни условия на отглеждане и е устойчива на студ и суша. Растенията лук (Allium schoenoprasum) изпълняват тази функция, плюс това заемат малко място в градината.

Той не страда от сериозни проблеми с насекоми или болести. Твърди се, че вкусните билки имат свойства за пречистване на въздуха. И да не забравяме прекрасните (и годни за консумация!), кълбовидни лилави цветове, които лукът произвежда, привличайки опрашители. Някои градинари го използват в декоративни насаждения и цветни аранжировки. Сред многото декоративни приложения в ландшафта, лукът е най-добрият бордюр за селска градина.

Може би най-голямото предимство на лука от гледна точка на градинаря е, че може да се отглежда на закрито или на открито. Кой избор трябва да направите, за да отглеждате тези ароматни билки? Нека разгледаме предимствата на всяка от тях.

Искате да имате достъп до лука си целогодишно? Удълженият вегетационен период е голямото предимство на отглеждането му на закрито. Можете също така да избегнете неудобството да излизате до градината, за да съберете лук, докато готвите рецепта, която го изисква. Въпреки че растенията лук за отглеждане на открито се развиват добре при различни градински условия, на закрито имате много по-голям контрол върху условията, като температура, време и влага. Въпреки че отделните растения лук са компактни, те трябва да бъдат разположени на разстояние 15-30 см едно от друго, когато са засадени на открито, така че отглеждането на закрито е правилният избор, ако нямате достатъчно градинско пространство.

Ето как да отглеждате лук на закрито. Изберете саксии с дълбочина от 18 до 30 см и се уверете, че имат отвори за дренаж. Можете да изберете семена или туфи с корени. Вашата среда за отглеждане трябва да бъде смес за саксии за стайни растения, която се отцежда добре. Поставете саксийните растения на светло и слънчево място, така че да получават от четири до шест часа светлина дневно. Температурен диапазон от 15 до 21 градуса по Целзий ще поддържа лука щастлив на закрито.

Не очаквайте голям растеж през зимата при условия на по-слаба светлина, но също така не прилагайте тор през зимата, за да се опитате да стимулирате растежа. Пресен лук на закрито се нуждае от постоянна влага, но не преполивайте, тъй като може да се появи кореново гниене. Изчакайте, докато горният слой почва изсъхне, преди да полеете отново. Прибирането на реколтата е просто въпрос на отрязване на листата в основата. Първо отрежете външните листа, за да могат листата в центъра да продължат да растат.

Отглеждайте лук на открито, ако искате по-голяма реколта

Ако имате място на открито, очевидно можете да отглеждате много повече лук, отколкото на закрито, така че ако искате голяма реколта, навън е правилният избор. Благодарение на миризмата си, лукът може да действа и като естествен репелент срещу вредители за доматени растения и други зеленчукови и цветни растения, но е малко вероятно да имате възможност да използвате съпътстващите свойства на тази билка на закрито. Както бе отбелязано, лукът, засаден на открито, се радва на посещения от опрашители.

За да отглеждате лук на открито, посейте семената директно в добре дренирана, богата на хранителни вещества почва след последната дата на замръзване и след като почвата се затопли. Можете също да започнете семената на закрито и да разсадите като разсад. Някои експерти казват, че вкоренените туфи лук са по-лесни за отглеждане от семената. Лукът вирее на пълно слънце. Въпреки че може да видите по-малко цветове, частична сянка също е приемлива. Помислете за използването на мулч за борба с плевелите, за да не повредите относително плитките корени на лука, докато плевите. Осигурявайте постоянна влага. Лукът не би трябвало да се нуждае от тор, но ако видите, че непрекъснатите реколти са се отразили на растенията, можете леко да прилагате тор 5-10-5 веднъж всяка пролет.

Очаквайте цъфтеж в средата на пролетта или началото на лятото. Пресен лук е лесен за поддръжка и ще се пресажда в градината всяка година , така че ако не искате повече, обезкуражайте самозасяването, като отстраните прецъфтелите листа или премахнете цялото цветно стъбло в края на цъфтежа. Започнете да берете реколтата, когато листата са високи 15 см. Берете както бихте направили със стайно растение пресен лук. Дори докато се бере, пресен лук ще продължи да произвежда нови листа, въпреки че ще му трябват няколко седмици, за да се възстанови. Размножавайте или намалете струпването, като разделяте туфите на всеки две до три години.