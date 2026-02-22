Лесното за отглеждане цъфтящо растение, което вирее добре, когато се отглежда на закрито

Добавянето на растения на закрито е бърз начин да подобрите вида на дома си. Те буквално оживяват стаите и създават усещане за спокойствие в пространството. Има обаче един проблем със стайните растения: изборът на видове е ограничен от това колко добре можете да отговорите на специфичните изисквания за отглеждане. Ако искате цъфтящо стайно растение, възможностите ви са още по-ограничени. Намирането на цъфтящо растение, което вирее на закрито и е лесно за отглеждане, не е толкова лесно, колкото си мислите. За щастие обаче, глоксиниите (Sinningia speciosa) са тук, за да спасят положението. Те са роднини на африканските теменужки (Streptocarpus ionanthus) и често се отглеждат в саксии като стайно растение. Можете лесно да ги отглеждате от семена, листни и стъблени резници и грудки. Освен това са доста лесни за грижи.

Истинската привлекателност на глоксиниите обаче идва от красивите им цветове. Цветовете са кадифени, с форма на камбанка и средно са с диаметър около 7,5 см. Появяват се през пролетта, демонстрирайки красивите си цветове. Днес се предлагат няколко хибридни глоксинии. Често те се наричат ​​цветарски глоксинии и имат още по-големи цветове с повече цветове и шарки. Можете дори да накарате глоксинията да цъфти два пъти в един сезон. Всичко, което трябва да направите, е да отрежете листата до първите два, след като цъфтежът приключи. Можете също така да удължите сезона на цъфтеж, като отстраните цветовете на растението. Казано по-просто, малко стайни цъфтящи растения озаряват дома ви толкова, колкото глоксиниите, стига да се грижат правилно за тях.

Как да засадите нови растения глоксиния на закрито

Има три основни начина за отглеждане и размножаване на глоксинии на закрито. Нека започнем с най-лесния: семена. Има много добри компании, от които да закупите градински семена - за отглеждане на открито и на закрито. Просто се уверете, че имате семена за глоксиния под ръка за сеитба през декември. Семената ще покълнат след около осем до десет дни. Докато чакате, покрийте саксията с прозрачен капак (семената се нуждаят от светлина, за да покълнат) за допълнителна влажност. След като имате разсад, махнете капака и ги пресадете в отделни саксии.

Ако не искате да чакате шест месеца за тези красиви цветя, отглеждайте глоксиниите си от грудки. Този метод е най-подходящ в края на зимата или началото на пролетта. Можете да си набавите грудки от разсадници и компании за семена или, ако вече имате растение, да го извадите от саксията или от земята и да нарежете грудката на парчета, всяко със собствена точка на растеж или око. Грудките на глоксинията се вкореняват сравнително лесно и новите ви растения би трябвало да са готови за пресаждане след четири до пет седмици.

Накрая, можете да отглеждате глоксинии от листни или стъблени резници. Започнете, като изберете здрав лист. Отрежете го под ъгъл на място, което оставя само около 2,5 см от стъблото заедно с листа. След това потопете резника в растежен хормон и го засадете в саксия, пълна със смес за покълване