Многогодишни растения, които трябва да разделите през април

Забавно е как, от една страна, нямаш търпение пролетта да нахлуе и да те освободи от зимната сивота. Но щом това се случи, облекчението бързо е заето от чувство на претовареност. В края на краищата има плевели за изскубване, лехи за подготовка и растения за подрязване, за да бъдат здрави и щастливи . На всичкото отгоре трябва да разделиш и някои многогодишни растения - пчелен балсам, котешка мента, папрати, исоп, седум и тлъстига, за да назовем само няколко - за да не се прелеят едно в друго, задръствайки и задушавайки градинските лехи.

Още: Най-добрата почвена смес, за да поддържате вашето растение паяк щастливо и здраво

Пролетта е подходящо време за разделяне на цъфтящи в средата на лятото и есента многогодишни растения, защото те все още са в латентно състояние или най-много пускат малки листа, което улеснява резниците. Освен това, новите разсади получават достатъчно време да се установят през лятото, използвайки хранителните запаси, съхранени в корените им, и влагата на почвата за възстановяване. Пролетното разделяне е особено важно в студен климат с кратки вегетационни периоди, тъй като растенията, разделени през есента, обикновено нямат достатъчно време да се установят, преди земята да замръзне.

Как да разпределите разстоянието между зеленчуците в повдигнати градински лехи за най-голям успех

Ето един съвет за здрави растения: Поливането им ден преди разделянето, освен ако не вали, улеснява изкопаването. Подготовката на мястото за нови растения предварително ще предотврати изсъхването на корените им. Дори и да не запазвате излишното от разделянето си, пропускането на тази стъпка може да доведе до забавен растеж както на листата, така и на цветовете, мъртви сърцевини или лоша форма, така че този процес си струва за подмладяване - освен ако не принадлежат към племето на многогодишните растения, трябва да избягвате разделянето на всяка цена . Вероятно можете да намерите благодарен приятел или член на семейството, който да вземе излишното от (мръсните) ви ръце.

Още: Защо старите градинари засаждат лук в основата на лозата

Хризантеми

Хризантемите (Chrysanthemums x morifolium) са склонни да пренаселват централните си части с напредване на възрастта, което от своя страна води до загуба на ценни цветове. Така че, за да ги поддържате енергични и изобилни, трябва да ги разделяте на всеки няколко години след последните пролетни слани. Когато новите им издънки са високи около 2,5 до 7,5 см, изкопайте цялата туфа и изхвърлете старата централна сърцевина заедно с всички болни дървесни части. След това, с помощта на лопата или остър нож, отделете малките растения (с корени), които растат около сърцевината. Поставете разделените растения в богата, плодородна почва и я поддържайте влажна през лятото.

Още: Колко често да презасявате или пресявате тревата си за здрава и буйна морава

Пчелен балсам

Много градинари отглеждат пчелен маточина (Monarda spp.), за да хранят пеперуди монарх и колибри, да не забравяме и местните пчели. Но тъй като се разпространяват чрез коренища, пчелните матоцини могат да завладеят градината ви, освен ако не се разделят през година или през три. Освен това, разделянето на туфите им помага за стимулиране на растежа им. В началото на пролетта извадете пчелния маточина. С остър нож нарежете туфата на различни части, като се уверите, че всички те получават здрави корени и издънки. Изхвърлете старата централна част, защото не е толкова енергична, и засадете останалите сегменти веднага във влажна, добре дренирана почва.

Още: Растения-компаньони за богата реколта от лук

Бял равнец

За да съживите старите растения, да контролирате разпространението им или да накарате нови растения да покрият ландшафта ви, може да се наложи да разделяте бял равнец (Achillea spp.) всяка година - или до всеки три години - когато централните му части започнат да умират с възрастта. Разделете туфите през пролетта, когато все още са в латентно състояние. След като отстраните дървесната сърцевина, разделете масата им наполовина с лопата или нож. Можете да създадете още деления, ако растението ви е особено обрасло. Разпределете новите деления на около 30 до 45 см едно от друго в добре дренирана почва, но се уверете, че са малко над нивото на почвата.