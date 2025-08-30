Можем ли да спрем увяхването на пипера?

Зеленчуци като домати, чушки, патладжани, картофи, краставици са податливи на вертицилийно увяхване (Verticilium alboatrum). Постепенното вехнене и изсъхване на някои растения показва наличието на това заболяване.

Развитие на заболяването

Болестта персистира и живее в почвата, прониквайки в тъканите, контактувайки с корена на растението. Веднъж попаднала вътре в растението, гъбата прониква във водещите съдове, където продължава да се развива. Тя механично запушва проводящите съдове и причинява увяхване на растенията. В тъканите на заразените растения гъбата развива органи, които се връщат в почвата, когато растителните остатъци се изорават.

Вреди

Податливите сортове с ранни повреди вече не се развиват, няма цветове или завръзване на плодове. В късните стадии на инфекцията образуваните плодове преждевременно се зачервяват, набръчкват и изсъхват.

Превантивни мерки за борба

На първо място, трябва да се използват здрави разсади, заразените растения трябва да се отстранят от мястото и да се поддържа сеитбооборот поне пет години.

Ако мястото е заразено с вертицилийно увяхване, трябва да се отглеждат култури, които не са гостоприемници на тази гъба (зърнени култури, царевица, соя, боб, зелен фасул, зеле, грах).

Химически мерки за борба

Химическите мерки нямат пряк ефект върху борбата с това заболяване.

Преди засаждане корените на разсада може да се потопят в разтвор на пропамокарб хидрохлорид.

Можете също така да полеете засадените растения с този препарат, но е скъп и ефектът няма да трае дълго.

Във всеки случай е необходимо да се използват превантивни мерки срещу това заболяване, тъй като те все пак дават надеждни резултати. С други думи, не трябва да допускаме развитието и разпространението на вертицилийно увяхване.

Химическите мерки, като потапяне на корените на разсада и поливане на разсада, са само допълнителни превантивни начини.

Причини за увяхване на чушките в оранжерийни условия

Основната грешка, която градинарите правят, е опитът веднага да започнат третиране с химикали без точна диагноза. В 70% от случаите проблемът се крие в неправилната грижа, а не в болестите. Особено важно е да се поддържа баланс между поливането и вентилацията на оранжерията. Препоръчва се редовно да се проверява състоянието на почвата и да се извършват превантивни обработки с биологични продукти. Особено внимание трябва да се обърне на сеитбообращението и навременното отстраняване на растителните остатъци след прибиране на реколтата.

Отговори на често задавани въпроси -Как да спасим вече увяхващи растения?

Незабавно спрете поливането за няколко дни;

Третирайте целия посадъчен материал с фунгицид;

Подобрете вентилацията на оранжерията.

Може ли да се използват народни средства?

Да, но само като превантивна мярка

Разтвори на калиев перманганат и йод са ефективни

Необходимо е да се поддържа концентрация

Колко често трябва да се подхранва пипера?

Първото подхранване е 2 седмици след засаждането

След това - на всеки 10-14 дни

По време на периода на плододаване - увеличете дозата на калия

Превантивни мерки и съвременни технологии

Съвременното оранжерийно земеделие предлага иновативни решения за предотвратяване на увяхването на пипера:

Автоматични напоителни системи с контрол на влажността;

Капково напояване за равномерно разпределение на влагата;

Системи за климатичен контрол за поддържане на оптимални условия;

Биологична защита с помощта на полезни микроорганизми.

Особено внимание се обръща внимание на подготовката на почвата преди засаждане. Съвременните технологии позволяват създаването на оптимален субстрат с необходимия състав на хранителни вещества и показатели за киселинност.

Заключение

Увяхването на пипер в оранжерия е сложен проблем, който изисква интегриран подход към решаването му. Основното е навременната диагностика на причината и правилният избор на метод за борба. Спазването на агротехническите изисквания, редовното наблюдение на състоянието на растенията и използването на съвременни технологии ще помогнат за запазване на реколтата и предотвратяване на повторната поява на проблема.