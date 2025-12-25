Мулч от борова слама или от борова кора: Кой е най-подходящ за вашата градина?

Когато дойде време да освежите мулча в градината или цветните си лехи, може да се окажете в ситуация, в която се съмнявате в обичайния си избор. Когато борова слама и борова кора са двата ви основни варианта, трябва да знаете, че най-добрият вариант за използване зависи от вашата ситуация, тъй като и двата имат своите плюсове и минуси. Ако обаче се чудите кой е най-добрият за вашата зеленчукова градина, има ясен победител - борови иглички. В зависимост от местоположението ви, това може да е по-добрият избор и за вашите декоративни насаждения.

Известни още като борова слама, боровите иглички идват от естествено окапани и балирани иглички, събрани от борови гори. От друга страна, мулчът от борова кора е страничен продукт от дървопреработвателната промишленост. Отсечените дървета се обелят , а отстраненият продукт се транспортира и опакова в чували за продажба като продукт за озеленяване. Освен всички притеснения, които може да имате относно източника на двата продукта, когато се опитвате да решите кой е най-добрият вид мулч за вашата градина , ще трябва да знаете и предимствата и недостатъците на двата вида.

Плюсове и минуси на мулчирането с борова кора в градината

Има както плюсове, така и минуси на използването на мулч от борова кора в градината. От положителната страна, този продукт е дълготраен, обикновено е евтин и е сравнително лесен за намиране. По-тъмният цвят на мулча може да бъде или помощ, или пречка, в зависимост от климата и какво отглеждате, тъй като той ще абсорбира топлина. Някои производители обичат да отглеждат домати, използвайки тъмно оцветени мулчове за тази цел.

В сравнение с боровата слама, боровата кора има някои недостатъци. Тя е склонна да се отмива или отвява лесно, което я прави по-малко полезна за склонове. И не бива да използвате мулч от борова кора в зеленчукови парцели, защото парчетата заемат азот от почвата, докато се разлагат. По подобен начин почвеното покритие може да бъде малко неравномерно, което често позволява на плевелите да поникват през пролуките в мулча. Това може да представлява и опасност от пожар, за която градинарите в пожароопасни райони трябва да са наясно - но също така и боровите иглички са опасни.

Предимства и недостатъци на мулчирането с борови иглички

Боровата слама също е дълготраен мулч, но е по-лека от боровата кора и не се уплътнява. Този вариант не задържа много влага, което позволява на водата да проникне по-лесно в почвата отдолу, така че помага за защитата на културите от почвени болести. Той е по-ефективен за потискане на плевелите от алтернативата, тъй като семената на плевелите, които падат върху мулча, нямат влажен субстрат, в който да пуснат корените си. Освен това, тъй като боровата слама е балирана, не изисква найлонови торбички, което е предимство за градинарите, които се грижат за устойчивостта.