Най-честата грешка, която трябва да избегнете, когато засаждате божури

Що се отнася до цветните градини, има няколко основни растения, които се открояват с красивите си, романтични цветове: далии, рози и, разбира се, божури (Paeonia spp.). Ако розите се смятат за кралицата на цветната градина, божурите определено са принцесата. Известни с големите си, пъстри, многовенчелистни цветове, божурите са истински шедьоври в градината. За съжаление, едното нещо, заради което са най-обичани - големите им, ефектни цветове, е точно това, което причинява най-голямо разочарование сред градинарите - увисналите цветове. Има причина божурите ви да продължават да падат и решението е просто - трябва да ги подкрепите в началото на сезона.

Има няколко грешки, които всеки прави, когато отглежда божури , но една от най-големите е да не им осигурите подходяща опора, преди да станат твърде големи. Това е лесна грешка. Неподкрепването на божурите може не само да доведе до увисване на растенията, но и до развитие на болести и начупване. Често в началото на пролетта забелязваме поникващите червеникави стъбла и си мислим: „Има достатъчно време да ги подкрепим.“ След няколко дни излизате в градината и растенията вече са на пълна височина и показват пъпки. Ето защо е толкова важно правилното подкрепване. Опитът да подкрепите божурите, когато са напълнили с цвят, е труден и може да повреди стъблата им или да наруши растежа на божура. Най-доброто време за подкрепване на божурите е, когато са високи под 30 см, за да не се преобърнат с първия обилен пролетен дъжд.

Цветовете на тези видове божури обикновено са много едри и тежки, особено махровите и бомбовидните цветове. За да предотвратите увисването на божури , можете да избирате от различни методи за подпорване. Ключът е да имате готов метод за опора, веднага щом започнете да виждате стъблата на божурите да се показват от почвата. Можете да използвате специално направени пръстени за божури, пръстени за домати, клетки за божури или метода на ограждане, за да подпомогнете растенията си.

Ако използвате пръстени за божури, клетки или пръстени за домати, просто центрирайте клетката си върху кичура от нови стъбла и я забийте в почвата. Стъблата трябва да растат нагоре през пръстените и ще бъдат поддържани от конструкцията, докато цъфти, предотвратявайки падането им. Проверявайте растението си, докато расте, за да се уверите, че стъблата растат нагоре през центъра на опората.

Ако решите да използвате метода на ограждане, ще трябва да поставите до шест високи опорни колчета около растението си и да използвате здрав канап, увит около всеки кол, и опънат здраво. Поставете канапа на около ⅓ и след това отново на ⅔ от височината на всеки кол, за да осигурите достатъчна опора за стъблата на божурите. Проверявайте често опорите си, за да се уверите, че канапа е стегнат и всички ваши растения са подпрени. С този метод можете да регулирате опората, ако е необходимо. След като божурът се напълни, опората ви ще бъде скрита в растението и ще имате красиви, изправени цветове, на които да се възхищавате.