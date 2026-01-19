Най-доброто време за започване на зимна сеитба във вашата градина

Ако никога не сте практикували зимна сеитба, ви очаква забавно и уникално преживяване, което пренебрегва някои от правилата, които сте научили за засяването на семената.

Един от най-големите въпроси, които начинаещите зимни сеячи имат, е кога да започнат процеса. Ето къде да пренебрегнете зоните на издръжливост и някои инструкции на пакетчетата със семена. Сезонът на зимна сеитба започва след зимното слънцестоене през декември и продължава до февруари или март, в зависимост от вашето местоположение. Но най-добрият индикатор кога да започнете е нощната температура.

Още: Колко често трябва да поливате паяковото растение

Какво точно е зимна сеитба? Това е техника, която имитира начина, по който семената покълват в природата. Да кажем, че едно растение пуска семена в края на лятото. Тези семена ще престоят там през зимата и ще покълнат, когато са готови. Зимните градинари засаждат семена в контейнери, като например кани за мляко, като най-често ги игнорират през зимата и им позволяват да прекъснат латентния си период и да покълнат, когато са готови с повишаването на пролетните температури.

Още: Растения, които да подрежете в разгара на зимата

Нека нощните температури ви водят, когато започвате зимната сеитба

Зимната сеитба трябва да започне, когато нощните температури са постоянно под 10 градуса по Целзий. По този начин ще предотвратите цикъл на замръзване и размразяване, който може да убие растенията ви. Не е нужно да засявате всички семена наведнъж; можете да ги разпределите през целия зимен сезон на сеитба, стига нощната температура под 10 градуса да остане постоянна.

Как да съживите хортензиите след замръзване, за да осигурите буйни пролетни и летни цъфтежи

Можете да засеете през зимата всяко растение, което не е тропическо. Може да искате да започнете с едногодишни и местни многогодишни растения, които се нуждаят от стратификация на семената - месечен, задължителен период на охлаждане, преди семената да могат да покълнат. Зеленчуците могат да следват тези ранно засети през зимата растения, често в края на зимата или началото на пролетта. Някои чувствителни към слана растения, като чушки и домати, не трябва да се засяват през зимата до късно в сезона на зимна сеитба - обикновено около март.

Как да съживите хортензиите след замръзване, за да осигурите буйни пролетни и летни цъфтежи

Тук е важно да се вслушате в инструкциите на пакета със семена относно устойчивостта на слана. Въпросът „кога“ е само началото на процеса, така че не забравяйте да научите всички съвети и трикове за зимна сеитба и да се забавлявате с този практичен и лесен метод.